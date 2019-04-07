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«Идут удары в стену, потом как будто цепь поднимается» и «Ни о каких цепях и гестапо речи не идёт». Люди против квест-комнаты в жилом доме

08.04.2019 17:29 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Леденящие кровь звуки – скрежет, удары цепей и вопли. Такое показывают в фильмах ужасов. Героиня сюжета программы «Добро пожаловаться» уверяет: грохот из подвала её дома напоминает звуки из преисподней.

«Идут удары в стену, потом как будто цепь поднимается» и «Ни о каких цепях и гестапо речи не идёт». Люди против квест-комнаты в жилом доме

Кошмар начался именно после того, как здесь разместилась комната с квестами.

«Идут удары в стену, потом как будто цепь поднимается» и «Ни о каких цепях и гестапо речи не идёт». Люди против квест-комнаты в жилом доме

Ольга Трепашко, минчанка:
По вечерам сильный шум. Шум был и после 23, и до 24. Мы ищем правды, мы ищем мира в своём доме, чтобы мы пришли и отдыхали. Я выступаю против, чтобы квесты размещались в жилом доме, и меня поддерживает несколько квартир.

«Идут удары в стену, потом как будто цепь поднимается» и «Ни о каких цепях и гестапо речи не идёт». Люди против квест-комнаты в жилом доме

Ирина Апанович, минчанка:
19 марта столкнулись с проблемой, что там пол ходил просто ходуном, там кто-то бегал, кричал, музыка периодически после 23 очень громко работает.

Ольга провожает съёмочную группу СТВ в подъезд, ведь именно здесь ей особенно жутко. 

«Идут удары в стену, потом как будто цепь поднимается» и «Ни о каких цепях и гестапо речи не идёт». Люди против квест-комнаты в жилом доме

Ольга Трепашко:
Удары идут с первого этажа на второй этаж, тут дымоход, и идут удары в стену, потом как будто цепь поднимается, потом опять удары. Они происходят с периодичностью. Проходит это в квартиру, проходит это в санузел, на кухню и потом с кухни слышно в спальне и зале.

«Идут удары в стену, потом как будто цепь поднимается» и «Ни о каких цепях и гестапо речи не идёт». Люди против квест-комнаты в жилом доме

Прекратить беспредел женщина пыталась неоднократно – писала жалобы в администрацию района и Мингорисполком.

«Идут удары в стену, потом как будто цепь поднимается» и «Ни о каких цепях и гестапо речи не идёт». Люди против квест-комнаты в жилом доме

В итоге сократили время работы игровой комнаты: до 22.00 – в будни и до 22.30 – в выходные. Но Ольга уверяет, эти меры – ничто! 

«Идут удары в стену, потом как будто цепь поднимается» и «Ни о каких цепях и гестапо речи не идёт». Люди против квест-комнаты в жилом доме

Ольга Трепашко:
Когда я обращалась к квестам – один раз я туда сходила – на меня налетела толпа всех, кто там работает. Стали говорить, что вроде бы не бабушка, а что мы вам там мешаем, мы тут сняли, это наше помещение. То есть они ни на какие контакты не идут. То есть они играют в дурака, а мы такую игру не принимаем, потому что они нам реально мешают.

«Идут удары в стену, потом как будто цепь поднимается» и «Ни о каких цепях и гестапо речи не идёт». Люди против квест-комнаты в жилом доме

Чтобы проверить, что, всё-таки, происходит в подвале загадочного домасъёмочная группа программы спускается на цокольный этаж. Журналистов встречает директор квест-рума. Мужчина разъясняет: развлечение представляет собой головоломки и детективные истории, никаких комнат страха тут и в помине нет. Квесты – одни из лучших в городе, а потому с репутацией у них всё на мази. 

«Идут удары в стену, потом как будто цепь поднимается» и «Ни о каких цепях и гестапо речи не идёт». Люди против квест-комнаты в жилом доме

Владимир Иванов, директор комнаты квестов:
Наши квесты занимают топ среди рейтингов, про квест «Братство масонов» легендарный знают все. Ни о каких цепях и гестапо речи не идёт. Квесты сделаны из дерева. Там слышны металлические звуки, истошные крики – я не знаю, откуда эти звуки.

«Идут удары в стену, потом как будто цепь поднимается» и «Ни о каких цепях и гестапо речи не идёт». Люди против квест-комнаты в жилом доме

Чтобы убедиться в достоверности информации, директор предлагает протестировать качество звукоизоляции. И провожает корреспондента в одну из комнат. Внутри тихо, играет фоновая музыка – она, по задумке режиссёра, вводит игроков в подходящую атмосферу.

«Идут удары в стену, потом как будто цепь поднимается» и «Ни о каких цепях и гестапо речи не идёт». Люди против квест-комнаты в жилом доме

Владимир Иванов:
Мы используем в квестах обычные бытовые системы, 15-20 ватт мощности, это обычные колонки мультимедийные, низкомощные – для нашей задачи достаточно.

Никаких цепей и истошных воплей, в комнате книжный шкаф и фортепьяно – инструмент выполняет роль тайника с подсказкой для игроков. 

Владимир Иванов:
У него есть звук, но он негромкий. Мы специально проложили войлок и всё прочее для того, чтобы этот звук был негромкий.

«Идут удары в стену, потом как будто цепь поднимается» и «Ни о каких цепях и гестапо речи не идёт». Люди против квест-комнаты в жилом доме

Вторая комната посвящена миру Дикого Запада. Здесь тоже мы не нашли ни одного орудия пыток.  

Владимир Иванов:
Сам антураж, который вы тут видите, не предполагает насилие, цепи и прочее – это не заброшенный подвал, логово маньяка с бензопилами и орудиями пыток. Это детективное приключение с классным запутанным сюжетом. Рассчитан либо на семейный отдых или для компании, для интересного, интеллектуального времяпрепровождения.

Владимир уверяют: все вопросы, связанные с шумом и неудобством для жильцов, были сняты ещё на этапе строительства объекта. Недовольная соседка сильно сгущает краски – мешать безобидный аттракцион точно никому не может! Слова директора подтверждают и сотрудники соседнего офиса.

«Идут удары в стену, потом как будто цепь поднимается» и «Ни о каких цепях и гестапо речи не идёт». Люди против квест-комнаты в жилом доме

Сотрудница офиса:
Посидите в кабинете у нас два часа, посидите, удостоверьтесь, когда игры идут. Мне кажется, у нас тут люди больше, когда ходят, дверями хлопают. У нас же специально на дверях уплотнители, по просьбе. Женщина пришла, попросила, и мы сразу это сделали.

На крик помощи Ольги уже не раз приезжала милиция, но никаких правонарушений они не выявили. 

Ольга Трепашко:
Когда происходит сильный шум, мы вызываем милицию, приезжает милиция, к сожалению, им надо где-то полчаса доехать, и к этому времени квесты завершают свою работу.

Владимир Иванов:
В соседнем здании, в торце дома находится опорный пункт милиции, если вызывается милиция, приходит участковый. Поэтому идти здесь 1 минуту размеренным шагом.

Но на этом женщина не остановилась и вызвала санэпидемстанцию. Служба замеряла уровень шума в помещении и выдала заключение: всё в пределах допустимой нормы. Но градус недовольства между директором заведения и впечатлительной соседкой всё равно продолжает расти. 

«Идут удары в стену, потом как будто цепь поднимается» и «Ни о каких цепях и гестапо речи не идёт». Люди против квест-комнаты в жилом доме

Ольга Трепашко:
Санэпидемстанция – они приезжали два раза, но, к сожалению, они два раза предупреждали квесты, что они приедут, и, к сожалению, квесты не работали в полную меру

Владимир Иванов:
Мы специально договорились, когда приезжала санстанция, чтобы было два параллельных квеста. Они пошли в квартиру и делали там замеры. Но почему-то гражданка сказала, что вот сейчас тихо.

Психологи уверяют: сама идея организации квеста в жилом доме обречена на конфликт. Шум от игр, даже в допустимых законом пределах, легко может стать сильным раздражителем для привыкшим к уединению людям.

«Идут удары в стену, потом как будто цепь поднимается» и «Ни о каких цепях и гестапо речи не идёт». Люди против квест-комнаты в жилом доме

Надежда Цыркун, кандидат психологических наук, доцент: 
Даже если санитарные органы приходят и измеряют децибелы, а звук измеряется физически, и сравнивают с нормативами, и даже если всё это правильно, то наше психологическое восприятие может быть другим. Например, в комнате у кого-то тикают часы, и человек не может заснуть. Самая страшная пытка – это лишение сна и нарушение сна, когда человек уже уснул, но в какие-то моменты его начинают пробуждать. После трёх дней такой пытки человек может погибнуть. 

Юристы отмечают: бизнес по организации квестов – непаханое поле в законодательстве. Точных ЦУ по тому, где и как подобные комплексы могут работать, пока не разработано. Но есть ряд требований, которые должны быть соблюдены.

«Идут удары в стену, потом как будто цепь поднимается» и «Ни о каких цепях и гестапо речи не идёт». Люди против квест-комнаты в жилом доме

Светлана Дмитроченко, юрист:
Данные требования утверждены указом Президента РБ №7 от 23 ноября 2017 года, пунктом 16 установленных требований установлено, что все субъекты хозяйствования, которые осуществляют деятельность в многоквартирных жилых домах, обязаны соблюдать требования гигиенических нормативов к уровню шума, вибрации. Если прецедент зашёл далеко и никто не хочет устранять последствия, у жильцов есть право обратиться с заявлением в суд.

Но для героини этого сюжета Ольги нескольких профессиональных экспертиз не достаточно – женщина во что бы то ни стало будет добиваться закрытия квест-рума. Сейчас она обратилась в судебную коллегию для проведения собственной независимой экспертизы.
 
 
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Леденящие кровь звуки – скрежет, удары цепей и вопли. Такое показывают в фильмах ужасов. Героиня сюжета программы «Добро пожаловаться» уверяет: грохот из подвала...
 
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