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«Идут удары в стену, потом как будто цепь поднимается» и «Ни о каких цепях и гестапо речи не идёт». Люди против квест-комнаты в жилом доме
Источник материала: СТВ
Леденящие кровь звуки – скрежет, удары цепей и вопли. Такое показывают в фильмах ужасов. Героиня сюжета программы
Кошмар начался именно после того, как здесь разместилась комната с квестами.
Ирина Апанович, минчанка:
Ольга провожает съёмочную группу СТВ в подъезд, ведь именно здесь ей особенно жутко.
Прекратить беспредел женщина пыталась неоднократно – писала жалобы в администрацию района и Мингорисполком.
В итоге сократили время работы игровой комнаты: до 22.00 – в будни и до 22.30 – в выходные. Но Ольга уверяет, эти меры – ничто!
Чтобы проверить, что, всё-таки, происходит в подвале загадочного дома, съёмочная группа программы спускается на цокольный этаж. Журналистов встречает директор квест-рума. Мужчина разъясняет: развлечение представляет собой головоломки и детективные истории, никаких комнат страха тут и в помине нет. Квесты – одни из лучших в городе, а потому с репутацией у них всё на мази.
Чтобы убедиться в достоверности информации, директор предлагает протестировать качество звукоизоляции. И провожает корреспондента в одну из комнат. Внутри тихо, играет фоновая музыка – она, по задумке режиссёра, вводит игроков в подходящую атмосферу.
Никаких цепей и истошных воплей, в комнате книжный шкаф и фортепьяно – инструмент выполняет роль тайника с подсказкой для игроков.
Вторая комната посвящена миру Дикого Запада. Здесь тоже мы не нашли ни одного орудия пыток.
Владимир уверяют: все вопросы, связанные с шумом и неудобством для жильцов, были сняты ещё на этапе строительства объекта. Недовольная соседка сильно сгущает краски – мешать безобидный аттракцион точно никому не может! Слова директора подтверждают и сотрудники соседнего офиса.
На крик помощи Ольги уже не раз приезжала милиция, но никаких правонарушений они не выявили.
Ольга Трепашко:
Но на этом женщина не остановилась и вызвала санэпидемстанцию. Служба замеряла уровень шума в помещении и выдала заключение: всё в пределах допустимой нормы. Но градус недовольства между директором заведения и впечатлительной соседкой всё равно продолжает расти.
Владимир Иванов:
Психологи уверяют: сама идея организации квеста в жилом доме обречена на конфликт. Шум от игр, даже в допустимых законом пределах, легко может стать сильным раздражителем для привыкшим к уединению людям.
Юристы отмечают: бизнес по организации квестов – непаханое поле в законодательстве. Точных ЦУ по тому, где и как подобные комплексы могут работать, пока не разработано. Но есть ряд требований, которые должны быть соблюдены.
Но для героини этого сюжета Ольги нескольких профессиональных экспертиз не достаточно – женщина во что бы то ни стало будет добиваться закрытия квест-рума. Сейчас она обратилась в судебную коллегию для проведения собственной независимой экспертизы.
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«Идут удары в стену, потом как будто цепь поднимается» и «Ни о каких цепях и гестапо речи не идёт». Люди против квест-комнаты в жилом доме
Леденящие кровь звуки – скрежет, удары цепей и вопли. Такое показывают в фильмах ужасов. Героиня сюжета программы «Добро пожаловаться» уверяет: грохот из подвала...
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