ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Когда пёс – лучшая няня. Родители разрешили питомцам присмотреть за детьми и не пожалели

08.04.2019 19:10 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Домашние питомцы – это члены семьи. И когда у пары появляется ребенок, то еще одной няней может стать четвероногий друг.  

Малыши с удовольствием поддерживают питомцев и разрешают себя воспитывать. А собаки не против, чтобы дети поиграли с ними.  

Питомцы качают колыбельки, приносят малышам поесть, а также делят с ними игрушки.  

Подборку забавных роликов с собаками и детьми собрали на YouTube-канале «Fun and Fails». Посмейтесь и вы. 

Что бывает, когда впервые попробовал лимон. Реакция малышей бесценна (смотрите здесь).  
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Домашние питомцы – это члены семьи. И когда у пары появляется ребенок, то еще одной няней может стать четвероногий друг.   Малыши с удовольствием поддерживают...
 
Новости дня
Новости разные
 
В гимназии начали делать свое телевидение: смотрите первый выпуск
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.04.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
08.04.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика