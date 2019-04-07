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Когда пёс – лучшая няня. Родители разрешили питомцам присмотреть за детьми и не пожалели
Источник материала: СТВ
Домашние питомцы – это члены семьи. И когда у пары появляется ребенок, то еще одной няней может стать четвероногий друг.
Малыши с удовольствием поддерживают питомцев и разрешают себя воспитывать. А собаки не против, чтобы дети поиграли с ними.
Питомцы качают колыбельки, приносят малышам поесть, а также делят с ними игрушки.
Подборку забавных роликов с собаками и детьми собрали на YouTube-канале «Fun and Fails». Посмейтесь и вы.
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Домашние питомцы – это члены семьи. И когда у пары появляется ребенок, то еще одной няней может стать четвероногий друг. Малыши с удовольствием поддерживают...
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