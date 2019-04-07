Могилевчанин Митя Пуховский борется за выход в финал шоу «Голос.Дети»

На этапе «поединков» могилевчанин выступил в составе трио вместе с Яной Хван и Львом Мулло. Они исполнили песню бременских музыкантов из одноименного мультфильма. Лучшим в этом номере наставник назвал Митю.





В этапе «песня на вылет» Митя Пуховский вновь исполнил «Вдоль по питерской», с которой обратил на себя внимание на «слепых прослушиваниях».





Для выступления в финале после «песен на вылет» Валерий Меладзе пригласил Михаила Григоряна из Армении и Ержана Максима из Казахстана.





Теперь для Мити Пуховского остался единственный шанс на участие в финале — нужно побеждать в дополнительном этапе. В нем по одному фавориту от команды каждого из наставников — Лободы, Меладзе и Пелагеи — выберут зрители.