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Могилевчанин Митя Пуховский борется за выход в финал шоу «Голос.Дети»
Источник материала: Партизан
Семилетний могилевчанин Митя Пуховский продолжает участие в 6 сезоне российского телешоу «Голос. Дети». В восьмом выпуске выступили юные артисты из команды Валерия Меладзе, в том числе и Митя Пуховский из Могилева.
На этапе «поединков» могилевчанин выступил в составе трио вместе с Яной Хван и Львом Мулло. Они исполнили песню бременских музыкантов из одноименного мультфильма. Лучшим в этом номере наставник назвал Митю.
В этапе «песня на вылет» Митя Пуховский вновь исполнил «Вдоль по питерской», с которой обратил на себя внимание на «слепых прослушиваниях».
Для выступления в финале после «песен на вылет» Валерий Меладзе пригласил Михаила Григоряна из Армении и Ержана Максима из Казахстана.
Теперь для Мити Пуховского остался единственный шанс на участие в финале — нужно побеждать в дополнительном этапе. В нем по одному фавориту от команды каждого из наставников — Лободы, Меладзе и Пелагеи — выберут зрители.
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Семилетний могилевчанин Митя Пуховский продолжает участие в 6 сезоне российского телешоу «Голос. Дети». В восьмом выпуске выступили юные артисты из команды...
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