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В Речицком районе кот спас женщину, которую пыталась сжечь соседка
Источник материала: Партизан
Две соседки, жительницы Речицкого района, что-то не поделили. В результате, спустя несколько дней одна из них решила отомстить неприятельнице — ночью подперла дверь ее дома и подожгла жилище.
Спящую 58-летнюю сельчанку разбудил кот. Женщина, почувствовав запах дыма, хоть и с трудом, но выбралась на улицу, а после чего вызвала пожарных. Огонь был потушен, пишет
В ходе проведения проверки, сотрудниками уголовного розыска были проработаны все версии случившегося, а также проверены все граждане, имевшие неприязненные отношения с потерпевшей. В итоге 38-летняя соседка сельчанки была задержана. По делу ведется дальнейшее расследование обстоятельств произошедшего в рамках возбужденного уголовного дела.
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Две соседки, жительницы Речицкого района, что-то не поделили. В результате, спустя несколько дней одна из них решила отомстить неприятельнице — ночью подперла...
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