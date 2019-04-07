В Речицком районе кот спас женщину, которую пыталась сжечь соседка

"Наш Гомель" . Спящую 58-летнюю сельчанку разбудил кот. Женщина, почувствовав запах дыма, хоть и с трудом, но выбралась на улицу, а после чего вызвала пожарных. Огонь был потушен, пишет

В ходе проведения проверки, сотрудниками уголовного розыска были проработаны все версии случившегося, а также проверены все граждане, имевшие неприязненные отношения с потерпевшей. В итоге 38-летняя соседка сельчанки была задержана. По делу ведется дальнейшее расследование обстоятельств произошедшего в рамках возбужденного уголовного дела.