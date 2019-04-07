СМИ: Немецкие дипломаты попытаются снять с РФ санкции в Совете Европы на весенней сессии ПАСЕ

"Европейская правда" со ссылкой на источники в среде западных дипломатов и экспертного сообщества. Об этом сообщаетсо ссылкой на источники в среде западных дипломатов и экспертного сообщества.





Издание пишет, что представители Германии и раньше не скрывали, что хотят диалога с РФ, даже в том случае, если для этого придется прекратить политику давления на нее. Имеющиеся в распоряжении "Европейской правды" данные позволяют утверждать, что теперь речь идет о масштабной скоординированной кампании.





Среди желающих снять с РФ санкции есть представители обоих ключевых сил правительственной коалиции Германии – "Христианский демократический союз" / "Христианско-социальный союз" и социал-демократов. По данным издания, на днях немецкие депутаты направили в адрес президента ПАСЕ письмо с просьбой пересмотреть санкционные правила, убрав право ассамблеи накладывать санкции на делегации государств-нарушителей при утверждении их полномочий.





Кроме того, немецкие депутаты ведут разъяснительную работу в ПАСЕ, пытаясь убедить других парламентариев в том, что борьба Украины с РФ является "предвыборной технологией" и Европа не должна ее поддерживать, отмечает "Европейская правда". Парламентарии уверяют, что идею прощения России поддерживает лично канцлер Германии Ангела Меркель.





Издание пишет, что немецкие дипломаты активно договариваются с представителями других государств о возвращении россиян в ПАСЕ без санкций, уверяя, что это позволит "спасти членство России в Совете Европы", однако их оппоненты ставят такую логику под сомнение.





По данным "Европейской правды", парламентарии от Германии намерены добиться ликвидации санкционного механизма уже на весенней сессии ПАСЕ.





Россия была лишена права голоса в ПАСЕ в апреле 2014 года – сразу после аннексии Крыма и начала военных действий на Донбассе, 28 января 2015 года ассамблея продлила санкции. В знак протеста делегация РФ заявила, что приостанавливает свои контакты с ПАСЕ до конца 2015 года. РФ отказалась подавать заявку на подтверждение полномочий на 2016-й и 2017 годы, она не принимает участие в работе ПАСЕ и в этом году.









В сентябре 2017 года вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой заявил, что Россия не будет финансировать ПАСЕ в 2018 году. Сумма ежегодного взноса России на финансирование ПАСЕ составляет около €40 млн.





29 июня 2018 года бюро ПАСЕ по итогам заседания в Страсбурге приняло решение о срочной разработке решения, которое позволит вернуть российскую делегацию к работе в ассамблее благодаря изменениям правил и процедур ассамблеи.





8 октября стало известно, что бюро ПАСЕ отказалось от предложения генсека Совета Европы Турбьерна Ягланда не рассматривать вопрос санкций в отношении национальных делегаций. "Европейская правда" сообщила, что политическим группам и странам – участницам ПАСЕ разослали от Ягланда закрытый документ о "незаконности" санкций против РФ.





В итоге ПАСЕ отложила до 2019 года рассмотрение резолюции, которая может вернуть России право голоса.







