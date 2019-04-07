Политолог: Россия пытается забрать у Беларуси активы, а не независимость

«Эта тема постоянно обсуждается на уровне слухов и инсинуаций. Из этого я делаю вывод, что никакого поглощения не будет. Это — шантаж Александра Григорьевича Лукашенко», — считает Белковский.





Свою позицию он аргументировал так: «Во-первых, Александр Григорьевич совершенно не собирается отдавать власть. В последнюю очередь я рассчитываю, что он вдруг неожиданно кому-то отдаст власть вообще. Кому-то, а уж тем более Владимиру Владимировичу Путину, с которым у них очень плохие отношения. И всегда были плохие. Они были хорошие официально, но на личностном уровне не очень хорошие. Потому что они люди полярных психотипов».





Политолог отметил, что, в отличие от Путина, «который пришел к власти в тепличных условиях (его выдвинула семья Бориса Николаевича Ельцина и сам Борис Николаевич Ельцин, его поддерживали политические элиты, спецслужбы, телевидение во главе с Борисом Абрамовичем Березовским), Александр Григорьевич пришел-то к власти с улицы».





«Он был директор совхоза, потом стал председателем комиссии по борьбе с коррупцией Верховного Совета и, не имея никакой элитной поддержки, вдруг неожиданно стал президентом. Такой человек власть не отдаст. Отдать можно только то, что досталось тебе случайно. То, что досталось тебе такой ценой, отдать нельзя», — подчеркнул эксперт.









Он сравнил Лукашенко и президента США Дональда Трампа: «Его (Трампа. — ред.) на хромой козе не объедешь, как и Александра Григорьевича Лукашенко. В этом смысле они очень похожи. Это же человек, который тоже, как чертик из табакерки, возник и стал президентом и держится, вцепился в свой пост, в свой президентский трон руками, ногами, зубами, хвостом и рогами, и всеми несуществующими органами чувств и элементами тела. Поэтому так просто отодрать его от президентского трона не получится. Это уже понятно».





По мнению Белковского, нынешний этап российско-белорусских отношений — это «троллинг Беларуси», «попытка забрать ее активы, а не независимость».





«Поэтому никакого аншлюса не будет. Это — борьба за собственность, а не за объединение двух государств. Ну просто как действуют бандитские схемы: типичный «наезд-откат». Сначала предъявляются максимальные требования — там, отдай миллиард долларов, потом, так сказать, достигается какой-то компромисс, ты отдаешь сто миллионов, и это всех устраивает. Вот в Беларуси будет что-нибудь такое», — считает политолог.