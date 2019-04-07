Россельхознадзор с 11 апреля запрещает поставки продукции с трех предприятий Беларуси

Источник материала: Интерфакс

Россельхознадзор из-за повторных нарушений ветеринарно-санитарных норм РФ с 11 апреля запрещает поставки продовольствия с трех предприятий Беларуси.

Как сообщает служба, это относится к филиалу "Славгородский" компании "Бабушкина крынка", в сыре которого обнаружен антибиотик, Гомельскому белково-жировому заводу - из-за несоответствия массовой доли жира в кормовой мясо-костной муке.

ОАО "1-я Минская птицефабрика" лишилось права на поставки в РФ из-за повторного выявления сальмонелл в мясе птицы.