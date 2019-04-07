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Минсвязи РФ рассчитывает на сближение позиций с Беларусью по отмене роуминга

08.04.2019 18:42 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Министерство цифрового развития, связи и коммуникаций Российской Федерации рассчитывает на сближение позиций по отмене роуминга на территории Союзного государства, сообщил руководитель Минкомсвязи России Константин Носков журналистам на международном форуме "ТИБО" в понедельник в Минске.

"Мы будем обсуждать вопрос отмены роуминга. Пока наши позиции недостаточно близки. Надеюсь, что мы сблизим их в эти дни, которые я проведу в Минске", - отметил глава российского ведомства.

Он сообщил,  что российская сторона предлагает отменить плату за входящие звонки для белорусских граждан, приезжающих в Россию, и для российских, приезжающих в Беларусь, а также значительно снизить стоимость исходящих звонков для них.

 
Теги: Минск
 
 
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Министерство цифрового развития, связи и коммуникаций Российской Федерации рассчитывает на сближение позиций по отмене роуминга на территории Союзного...
 
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