Минсвязи РФ рассчитывает на сближение позиций с Беларусью по отмене роуминга

Источник материала: Интерфакс

Министерство цифрового развития, связи и коммуникаций Российской Федерации рассчитывает на сближение позиций по отмене роуминга на территории Союзного государства, сообщил руководитель Минкомсвязи России Константин Носков журналистам на международном форуме "ТИБО" в понедельник в Минске.

"Мы будем обсуждать вопрос отмены роуминга. Пока наши позиции недостаточно близки. Надеюсь, что мы сблизим их в эти дни, которые я проведу в Минске", - отметил глава российского ведомства.

Он сообщил, что российская сторона предлагает отменить плату за входящие звонки для белорусских граждан, приезжающих в Россию, и для российских, приезжающих в Беларусь, а также значительно снизить стоимость исходящих звонков для них.