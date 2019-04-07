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"Беларусь непокорённая"
08.04.2019 — Разное | Івацэвіцкі веснік
Источник материала: Івацэвіцкі веснік
О подвиге советских солдат глазами юных художников. Министерство обороны объявило конкурс на лучший рисунок, посвящённый 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.
Свои рисунки юные мастера кисти могут присылать до первого июня. Сам конкурс пройдёт в два этапа. А перед началом для воспитанников художественных школ столицы провели мастер-класс. С историей освобождения Беларуси ребят знакомили на практике за мольбертами.
Второй этап организаторы посвятят победе советского народа в Великой Отечественной. Победителей конкурса наградят дипломами и подарками в торжественной обстановке.
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О подвиге советских солдат глазами юных художников.
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