"Беларусь непокорённая"

Источник материала: Івацэвіцкі веснік

О подвиге советских солдат глазами юных художников. Министерство обороны объявило конкурс на лучший рисунок, посвящённый 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

Свои рисунки юные мастера кисти могут присылать до первого июня. Сам конкурс пройдёт в два этапа. А перед началом для воспитанников художественных школ столицы провели мастер-класс. С историей освобождения Беларуси ребят знакомили на практике за мольбертами.

Второй этап организаторы посвятят победе советского народа в Великой Отечественной. Победителей конкурса наградят дипломами и подарками в торжественной обстановке.