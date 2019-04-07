В Минске водитель легковушки «подпер» «скорую» и отказался ее пропускать

Источник материала: Аргументы и факты

Как стало известно, между водителем скорой помощи и водителем легкового автомобиля «Фольксваген» произошел словесный конфликт. По предварительной информации, водитель легковушки отказался уступить дорогу «скорой» с включенными проблесковыми маячками. Соответствующая видеозапись была размещена очевидцами в Сети.

По словам очевидцев, автомобиль оперативного назначения простоял около 20 минут. По сведениям TUT.by, прохожие рассказали водителю «скорой» об объезде, но тот ответил, что ему это не нужно. Водитель легковушки также был настроен решительно – попросил вызвать ГАИ и остался сидеть в автомобиле.

Сейчас в этой ситуации будут разбираться сотрудники Госавтоинспекции. Стоит отметить, что в соответствии с ПДД при приближении автомобиля оперативного назначения с включенным маячком синего цвета водители независимо от направления их движения должны уступить дорогу и обеспечить беспрепятственный проезд этому транспортному средству.