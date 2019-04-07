В Минске открылась книжная выставка к 25-летию принятия Конституции и института президентства

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Книжная выставка к 25-летию принятия Конституции и института президентства в нашей стране открылась в Минске 8 апреля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





В экспозиции более полусотни экспонатов. Среди них оригиналы всех конституций и современные издания. Некоторые даже в единственном экземпляре.





Александр Карлюкевич, министр информации Беларуси:

Мы спадзяёмся, што сюды зазірнуць і ідэалагічныя работнікі нашай краіны, і тыя, хто тут займаецца на курсах у Акадэміі кіравання. Хацеў бы звярнуць увагу на тое, што сёння шмат гавораць пра ідэалагічную работу. І, безумоўна, насычэннем тых пастулатаў, складнікаў ідэалагічнай работы з'яўляюцца крыніцазнаўчыя аспекты, палітычная гісторыя і гісторыя нашай сучаснасці за апошнюю чвэрць стагоддзя, а таксама ва ўсі папярэднія часы.





Собрать книги на одной площадке удалось сразу из нескольких источников. Частично – это фонд Академии управления, а также Президентской библиотеки. Материалы последней вскоре отправятся на экскурсию по всей Беларуси.