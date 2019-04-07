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В Минске открылась книжная выставка к 25-летию принятия Конституции и института президентства
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Книжная выставка к 25-летию принятия Конституции и института президентства в нашей стране открылась в Минске 8 апреля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В экспозиции более полусотни экспонатов. Среди них оригиналы всех конституций и современные издания. Некоторые даже в единственном экземпляре.
Александр Карлюкевич, министр информации Беларуси:
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Новости Беларуси. Книжная выставка к 25-летию принятия Конституции и института президентства в нашей стране открылась в Минске 8 апреля, сообщили в программе...
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