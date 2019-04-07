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В Минске открылась книжная выставка к 25-летию принятия Конституции и института президентства

08.04.2019 21:34 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Книжная выставка к 25-летию принятия Конституции и института президентства в нашей стране открылась в Минске 8 апреля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске открылась книжная выставка к 25-летию принятия Конституции и института президентства

В экспозиции более полусотни экспонатов. Среди них оригиналы всех конституций и современные издания. Некоторые даже в единственном экземпляре.

В Минске открылась книжная выставка к 25-летию принятия Конституции и института президентства

Александр Карлюкевич, министр информации Беларуси:
Мы спадзяёмся, што сюды зазірнуць і ідэалагічныя работнікі нашай краіны, і тыя, хто тут займаецца на курсах у Акадэміі кіравання. Хацеў бы звярнуць увагу на тое, што сёння шмат гавораць пра ідэалагічную работу. І, безумоўна, насычэннем тых пастулатаў, складнікаў ідэалагічнай работы з'яўляюцца крыніцазнаўчыя аспекты, палітычная гісторыя і гісторыя нашай сучаснасці за апошнюю чвэрць стагоддзя, а таксама ва ўсі папярэднія часы.

В Минске открылась книжная выставка к 25-летию принятия Конституции и института президентства

Собрать книги на одной площадке удалось сразу из нескольких источников. Частично – это фонд Академии управления, а также Президентской библиотеки. Материалы последней вскоре отправятся на экскурсию по всей Беларуси.
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Книжная выставка к 25-летию принятия Конституции и института президентства в нашей стране открылась в Минске 8 апреля, сообщили в программе...
 
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