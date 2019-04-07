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В Беларуси сезон сбора черемши. Почему, несмотря на запрет, продажа краснокнижного растения продолжается?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Беларуси в разгаре сезон сбора черемши. Эта пряная зелень со вкусом чеснока пользуется большим спросом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Несмотря на то, что растение занесено в Красную книгу, сотни браконьеров дни напролет проводят в лесу, добывая весенний медвежий лук. Но ведь черемшу можно выращивать и на собственном огороде?! Так все-таки почему, несмотря на запрет, несанкционированная продажа дикоросов на стихийных рынках продолжается?
Ударную порцию витамина «С» продавцы добывают сами на лесных полянах. Растение по вкусу напоминает чеснок, но кулинарные пристрастия для черемшатников, так называют сборщиков медвежьего лука, роли не играют. Для них это способ заработка. Правда, незаконный.
Один человек за день может набить вот такой мешок весом до 20 килограммов. Средняя цена за пучок – рубль. Подсчитать потенциальную прибыль несложно.
- Лесная?
Стихийные рынки продавцы разбивают сразу после сбора пряной зелени. Поймать их за руку практически невозможно. Места на подбор? Самые многолюдные.
И даже такая табличка их ничуть не отпугивает, а вот увидев камеру, вспоминают не только главное правило, почему ее продавать нельзя, но и правила игры в «казаки-разбойники».
Только в столице десятки подобных точек сбыта. Виновники «лукового горя»убеждены: именно спрос рождает предложение.
Александр Лучонок, СТВ:
В Беларуси за незаконную торговлю и добычу дикороса можно получить немаленькие штрафы. Растение под угрозой исчезновения и занесено в Красную книгу. Но судя по тому, что продавцов из года в год меньше не становится, доходы от добычи покрывают даже самые большие финансовые потери.
Виталий Коренчук, консультант отдела биологического разнообразия Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси:
Ущерб для растения непоправимый: теряя молодые листья, луковица в следующем сезоне попросту не взойдет. Вариант спасти медвежий лук – увеличить штрафы в разы для браконьеров и торговцев. А вот любителям деликатеса специалисты советуют создавать собственные грядки.
Вот и Алиса Михайловна откровенничает, черемшу поздней осенью можно выращивать даже на подоконнике и балконе, а после – продавать. На Комаровском рынке женщина продает домашнюю зелень уже несколько лет, причем совершенно законно.
Секрет рецепта – затемнённый участок, влажная почва и домашнюю зелень от дикороса не отличит даже самый проницательный гурман.
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В Беларуси сезон сбора черемши. Почему, несмотря на запрет, продажа краснокнижного растения продолжается?
Новости Беларуси. В Беларуси в разгаре сезон сбора черемши. Эта пряная зелень со вкусом чеснока пользуется большим спросом, сообщили в программе Новости «24 часа»...
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