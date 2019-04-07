Американский и канадский астронавты завершили многочасовой выход в космос с борта МКС

Источник материала: Интерфакс

Американский астронавт Энн Макклейн и астронавт Канадского космического агентства Давид Сен-Жак в понедельник успешно завершили многочасовой выход в открытый космос с борта Международной космической станции для устранения неполадок в системе ее энергоснабжения и проведения плановых работ, сообщило Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).

Приблизительно в 20:50 мск астронавты Энн Макклейн и Давид Сен-Жак благополучно вернулись на станцию, завершив запланированные работы.

Это был уже третий выход в космос членов экипажа МКС в текущем году и 216-й в истории станции. Астронавты Энн Макклейн и Давид Сен-Жак отправились за пределы станции из американского шлюза Quest в 14:31 мск. Для канадца Давида Сен-Жака это первый выход в космос.

В ходе почти 6,5-часового пребывания вне станции они установили адаптерную панель для подключения старого никель-водородного аккумулятора взамен одного из вышедшего из строя нового литий-ионнового аккумулятора для солнечных панелей МКС, который 22 марта был установлен американскими астронавтами при модернизации системы энергоснабжения станции. Сам аккумулятор будет переустановлен в ходе последующего выхода в космос с помощью дистанционной руки-манипулятора Canadarm-2.

Астронавты также заменили вышедший из строя блок для подзарядки аккумуляторов. Кроме того, они установили на корпусе устройства для обеспечения надежной беспроводной связи за бортом МКС и проложили резервный кабель питания для дистанционной руки-манипулятора.

Как сообщалось, в ходе двух первых выходов в космос в текущем году американские астронавты проводили работы по замене аккумуляторов на новые, более мощные, на опорном сегменте P4 фермы МКС, к которой крепится пара солнечных панелей. Перед этим они также устанавливали на электрощите адаптерные панели для подключения новых аккумуляторов, которые были доставлены на МКС в сентябре прошлого года седьмым по счету японским грузовым кораблем H-II Transfer Vehicle (сокр. - HTV-7).

Обновление системы энергоснабжения станции началось еще в январе 2017 года, когда в ходе двух выходов в космос астронавты установили шесть таких аккумуляторов.

В настоящее время экипаж МКС состоит из российских космонавтов Олега Кононенко и Алексея Овчинина, американских астронавтов Энн Макклейн, Кристины Кох и Ника Хейга и канадского астронавта Давида Сен-Жака.