Иран объявил США страной-спонсором терроризма - СМИ

Источник материала: Интерфакс

Высший совет национальной безопасности Ирана в понедельник объявил США страной, которая спонсирует терроризм, сообщает агентство "Мехр".

"Совет объявляет, что считает режим США "государством-спонсором терроризма"", - говорится в заявлении Высшего совета национальной безопасности, выдержки из которого приводит агентство.

В нем отмечается, что решение США внести Корпус стражей Исламской Революции (КСИР) в список террористических организаций является "незаконным и безрассудным действием".

Ранее сообщалось, что Иран принял решение признать центральное командование вооруженных сил США и связанные с ним силы иностранной террористической организацией. Такое решение было принято в ответ на внесение Вашингтоном КСИР в список террористических организаций.

КСИР - элитное иранское военно-политическое формирование, созданное в 1979 году после исламской революции в Иране, часть вооруженных сил Ирана. КСИР имеет значительное влияние на различные секторы экономики Ирана и на его политическую систему.