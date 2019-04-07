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Фестиваль документального кино «Евразия.doc» открыли Москва и Минск
08.04.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Пресс-конференция, посвященная проведению четвертого фестиваля документального кино стран СНГ «Евразия.doc» прошла в формате видеомоста между Москвой и Минском, передает телеканал «МИР 24».
Директор фестиваля Валерий Шеховцов заявил, что представленные фильмы должны быть актуальными для общественно-политической жизни.
В этом году будет проводиться и молодежный конкурс – «Евразия.doc: 4 минуты». Принять в нем участие смогут все, кому не исполнилось 30 лет.
Председатель жюри декан Высшей школы телевидения МГУ им. М.В. Ломоносова Виталий Третьяков поделился своим видением фестиваля.
«Этот фестиваль на общем фоне многочисленных фестивалей документального и телевизионного кино должен выделяться. Должен быть ярче, глубже или выше. Или наиболее блестящим – можно и по этому пути пойти», – сказал Третьяков.
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В этом году проводится и молодежный конкурс – «Евразия.doc: 4 минуты». Принять в нем участие смогут все, кому не исполнилось 30 лет.
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