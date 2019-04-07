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«Небо зовёт!». В Могилёве к весенне-полевым работам привлекли авиацию
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Во всех регионах страны набирают темпы полевые работы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В лидерах традиционно – южные районы страны. Но абсолютно во всех регионах самое важное – тот самый командный дух.
Так, в агрокомбинате «Заря» Могилевского района на помощь аграриям приходит авиация. В день самолёт делает до 40 вылетов. Хозяйству такой труд обходится недёшево, но на кону судьба будущего урожая.
За штурвалом старенького АН-2 опытный пилот. Шутка ли – 27 лет стажа. После летного училища Дмитрий Сукач выполнял транспортные полеты в Тюмени, возил грузы и почту. А потом жизнь связала с сельхозавиацией. Ни разу не пожалел, признается летчик. Ведь роль самолетов-помощников для сельского хозяйства переоценить сложно.
Дмитрий Сукач, заместитель начальника авиационной группы ЗАО «Агрокомбинат «Заря»:
Ирина Недобоева, СТВ:
Минеральные удобрения хранятся прямо на аэродроме, в большом ангаре. За день, два самолета обрабатывают около 200 гектаров полей. Применение авиации позволит хозяйству провести подкормку быстро, а главное – качественно.
Екатерина Заровская, генеральный директор ЗАО «Агрокомбинат «Заря»:
На обед буквально пол часа – и снова за работу. Ведь у пилотов не меньше сорока вылетов в день. И так целую неделю. С небольшими перерывами вылеты продолжатся до июня. А потом отпуск, ремонт и учеба. И это самое тоскливое время, признаются авиаторы.
Руслан Пономаренко, командир-стажер воздушного судна ЗАО «Агрокомбинат «Заря»:
Дневная производительность трактора – не больше 50 гектаров. Самолет же способен обработать в 4 раз больше. Да и технология у крылатых машин оптимальнее. «Воздушная» подкормка выгоднее наземной по нескольким причинам: тракторы сильно уплотняют землю, травмируют растения. А самолетам все нипочем.
Виктор Сасим, начальник авиационной группы ЗАО «Агрокомбинат «Заря»:
Шестилетнего Костю привез поглазеть на желто-голубые самолеты папа. Мальчик внимательно наблюдает за взлетом крылатых машин.
Константин Петров:
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Новости Беларуси. Во всех регионах страны набирают темпы полевые работы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В лидерах традиционно – южные районы...
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