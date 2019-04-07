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«Небо зовёт!». В Могилёве к весенне-полевым работам привлекли авиацию

08.04.2019 22:14 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Во всех регионах страны набирают темпы полевые работы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В лидерах традиционно – южные районы страны. Но абсолютно во всех регионах самое важное тот самый командный дух.

«Небо зовёт!». В Могилёве к весенне-полевым работам привлекли авиацию

Так, в агрокомбинате «Заря» Могилевского района на помощь аграриям приходит авиация. В день самолёт делает до 40 вылетов. Хозяйству такой труд обходится недёшево, но на кону судьба будущего урожая.

«Небо зовёт!». В Могилёве к весенне-полевым работам привлекли авиацию

За штурвалом старенького АН-2 опытный пилот. Шутка ли – 27 лет стажа. После летного училища Дмитрий Сукач выполнял транспортные полеты в Тюмени, возил грузы и почту. А потом жизнь связала с сельхозавиацией. Ни разу не пожалел, признается летчик. Ведь роль самолетов-помощников для сельского хозяйства переоценить сложно.

«Небо зовёт!». В Могилёве к весенне-полевым работам привлекли авиацию

Дмитрий Сукач, заместитель начальника авиационной группы ЗАО «Агрокомбинат «Заря»:
Мы в более сжатые сроки выполняем подкормку озимых. Трактору, может, надо неделю одно поле обрабатывать. А нам несколько дней.

«Небо зовёт!». В Могилёве к весенне-полевым работам привлекли авиацию

Ирина Недобоева, СТВ:
АН-2 можно с легкостью назвать дедушкой авиации. Но более чем за 70-летнюю историю достойной замены ему так и не нашлось. Самолет с легкостью летает на малых высотах, и за один вылет берет на борт тонну удобрений.

«Небо зовёт!». В Могилёве к весенне-полевым работам привлекли авиацию

Минеральные удобрения хранятся прямо на аэродроме, в большом ангаре. За день, два самолета обрабатывают около 200 гектаров полей. Применение авиации позволит хозяйству провести подкормку быстро, а главное – качественно.

«Небо зовёт!». В Могилёве к весенне-полевым работам привлекли авиацию

Екатерина Заровская, генеральный директор ЗАО «Агрокомбинат «Заря»:
Столько, сколько на сегодня сделали самолеты, ни одна техника бы не сделала. Самолет заменяет три трактора. Они не дают нам таких возможностей подкормки, как это делают самолеты. Самолеты делают основную часть, а когда подсыхают поля, края проходят трактора

«Небо зовёт!». В Могилёве к весенне-полевым работам привлекли авиацию

На обед буквально пол часа – и снова за работу. Ведь у пилотов не меньше сорока вылетов в день. И так целую неделю. С небольшими перерывами вылеты продолжатся до июня. А потом отпуск, ремонт и учеба. И это самое тоскливое время, признаются авиаторы.

«Небо зовёт!». В Могилёве к весенне-полевым работам привлекли авиацию

Руслан Пономаренко, командир-стажер воздушного судна ЗАО «Агрокомбинат «Заря»:
Скучаем, мы всегда скучаем по работе. Небо зовет!

Дневная производительность трактора – не больше 50 гектаров. Самолет же способен обработать в 4 раз больше. Да и технология у крылатых машин оптимальнее. «Воздушная» подкормка выгоднее наземной по нескольким причинам: тракторы сильно уплотняют землю, травмируют растения. А самолетам все нипочем.

«Небо зовёт!». В Могилёве к весенне-полевым работам привлекли авиацию

Виктор Сасим, начальник авиационной группы ЗАО «Агрокомбинат «Заря»:
Растения получили необходимую дозу подкормки, сейчас пойдет вегетация, они активно начнут расти. Вот вам и урожай. Потом скажут: «Заря» – урожайность 75 центнеров с гектара». И нам будет приятно. 

«Небо зовёт!». В Могилёве к весенне-полевым работам привлекли авиацию

Шестилетнего Костю привез поглазеть на желто-голубые самолеты папа. Мальчик внимательно наблюдает за взлетом крылатых машин.

Константин Петров:
Я сегодня первый раз здесь. Мне очень понравились самолеты. Когда я вырасту, стану летчиком.
 
 
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Новости Беларуси. Во всех регионах страны набирают темпы полевые работы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В лидерах традиционно – южные районы...
 
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