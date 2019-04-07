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В Великобритании создадут регулятор для защиты от онлайн-угроз

08.04.2019 21:52 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Великобритании. Регулятор для защиты пользователей от онлайн-угроз создадут в Великобритании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Великобритании создадут регулятор для защиты от онлайн-угроз

Он будет следить за соблюдением стандартов безопасности в интернете, а в случае их нарушения штрафовать компании, не соблюдающие нормы.

Кроме того, регулятор сможет принимать персональные меры против руководителей медиакомпаний, а также блокировать активы фирм.

В Великобритании создадут регулятор для защиты от онлайн-угроз

Таким образом, власти Соединённого Королевства планируют бороться, в первую очередь, с экстремистскими материалами в Сети, преследованием, насилием, порнографией, криминальной активностью и терроризмом. Для финансирования проекта планируется ввести специальный сбор для высокотехнологических фирм.
 
 
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Новости Великобритании. Регулятор для защиты пользователей от онлайн-угроз создадут в Великобритании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  Он будет...
 
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