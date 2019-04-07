Глава Брестского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды отвечает на вопросы

Источник материала: Виртуальный Брест

Бытует мнение, по крайней мере так говорят противники строительства завода АКБ, что брестчане не выходят на площадь потому что боятся. Возможно, но аргументы очень хлипки.



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Я отношусь к тем людям, которые редко что-либо принимают на веру. Мне удалось в полной мере изучить позицию и аргументы противников строительства, причем не кого-либо, а самого Демьяна Лепесевича. Позицию власти изучить и понять было гораздо сложнее, но мне посчастливилось докопаться пусть не до самой истины, но до позиции.

С руководителем БРЕСТСКОГО ОБЛАСТНОГО КОМИТЕТА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ Тамарой Ялковской удалось построить не только доверительный диалог, но и создать общественно-полезный информационный продукт.

Скажу одно, озвучивал все интересующие меня вопросы, а они уверяю вовсе не «причесанные». Спросил и про количество источников выброса, и про комментарий профессора Жданка в телевизионном эфире, и про экологически значимую информацию.

Смотрите сами, выводы тоже делайте сами.