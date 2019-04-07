На Интернациональной под весом автокрана провалилась плитка

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Ушёл под землю. На Интернациональной тротуарная плитка не выдержала тяжести автокрана, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.





Случай произошёл около 12 часов дня. Спецтранспорт подъехал к одному из домов, где были запланированы фасадные работы. Передние колёса 10-тонного автомобиля проехали по тротуару без проблем, а из-под задних внезапно стала уходить плитка.





Впервые случилось, заднее колесо провалилось. Там колодец старый, и это даже не рассчитано на такую технику.