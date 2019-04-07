ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Молодые французы посещают памятные места Беларуси

08.04.2019 22:32 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Молодежь Франции – с визитом в Беларуси, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Молодые французы посещают памятные места Беларуси

Цель приезда непростая: за несколько дней лицеистам предстоит пройти страшными дорогами Холокоста. 7 апреля они посетили места расположения гетто и расстрелов евреев, старое еврейское кладбище, мемориал «Яма» и памятник «Разбитый очаг».

Молодые французы посещают памятные места Беларуси

А вечером гостей встречали в «Исторической мастерской Минска». Здесь состоялась встреча с послом Франции и торжественная церемония передачи памятной доски о жертвах Минского гетто.

Молодые французы посещают памятные места Беларуси

Бернард Костаглиола, преподаватель истории Парижской еврейской гимназии (Франция):
Я должен признать, что для них Беларусь – страна, которую они очень плохо знают. Для них это даже открытие. Им было не только интересно, но и тяжело узнать, как эта трагедия произошла здесь.

Молодые французы посещают памятные места Беларуси

Дидье Канесс, Чрезвычайный и Полномочный Посол Французской Республики в Республике Беларусь:
Масштаб Холокоста в Беларуси был трагическим. Считаю, что в Беларуси были расстреляны около 800 тысяч евреев.

Молодые французы посещают памятные места Беларуси

На ближайшие дни у гостей запланировано посещение Смолевичей и мемориала в Малом Тростинце. А также визит в поселок Мир, где они встретятся со свидетелями трагедии.
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Молодежь Франции – с визитом в Беларуси, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Цель приезда непростая: за несколько дней...
 
Новости дня
Новости разные
 
Фестиваль документального кино «Евразия.doc» открыли Москва и Минск
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.04.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
08.04.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика