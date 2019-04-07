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Молодые французы посещают памятные места Беларуси
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Молодежь Франции – с визитом в Беларуси, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Цель приезда непростая: за несколько дней лицеистам предстоит пройти страшными дорогами Холокоста. 7 апреля они посетили места расположения гетто и расстрелов евреев, старое еврейское кладбище, мемориал «Яма» и памятник «Разбитый очаг».
А вечером гостей встречали в «Исторической мастерской Минска». Здесь состоялась встреча с послом Франции и торжественная церемония передачи памятной доски о жертвах Минского гетто.
Бернард Костаглиола, преподаватель истории Парижской еврейской гимназии (Франция):
Дидье Канесс, Чрезвычайный и Полномочный Посол Французской Республики в Республике Беларусь:
На ближайшие дни у гостей запланировано посещение Смолевичей и мемориала в Малом Тростинце. А также визит в поселок Мир, где они встретятся со свидетелями трагедии.
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Новости Беларуси. Молодежь Франции – с визитом в Беларуси, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Цель приезда непростая: за несколько дней...
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