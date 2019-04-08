ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Александр Сингаевский о победе над «Шахтёром»: «Более грамотно подошли к игре»

08.04.2019 23:06 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Завершился второй матч финальной серии плей-офф чемпионата Беларуси по волейболу между минским «Строителем» и солигорским «Шахтером», сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

Александр Сингаевский о победе над «Шахтёром»: «Более грамотно подошли к игре»

Старт встречи остался за подопечными Александра Сингаевского, однако в третьей партии «Шахтер» смог не только навязать борьбу, но и сократить отставание в счете до минимума. Однако это не помешало «Строителю» вырвать победу при родных трибунах с итоговыми цифрами – 3:1, тем самым сравняв счет в серии – 1:1.

Александр Сингаевский о победе над «Шахтёром»: «Более грамотно подошли к игре»

Александр Сингаевский, главный тренер ВК «Строитель»:
Сегодня мы выглядили и свежее, и более грамотно подошли к игре. Неплохо сыграли на блоке и замены, которые выходили, тоже помогли нам. Я думаю, сегодня закономерная победа.

Следующая игра пройдёт в Солигорске 13 апреля. Напомним, что действующем чемпионом Беларуси является «Шахтёр».
 
 
Ссылка на источник 88
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Завершился второй матч финальной серии плей-офф чемпионата Беларуси по волейболу между минским «Строителем» и солигорским «Шахтером», сообщили...
 
Новости дня
Новости разные
 
Глава Брестского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды отвечает на вопросы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.04.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика