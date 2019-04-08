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Ходят полкилометра к колодцу. У жителей деревни под Воложином год нет воды
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Борьба за выживание: у жителей воложинской деревни Войганы уже год нет воды, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Ржавая или с перебоями иногда появляется, но ненадолго. Пожилые люди, инвалиды и дети – к общественному колодцу идут полкилометра. От кого ждать помощи и осталась ли надежда на другую жизнь, узнавала корреспондент Надежда Янюк.
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Новости Беларуси. Борьба за выживание: у жителей воложинской деревни Войганы уже год нет воды, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Ржавая или с перебоями...
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