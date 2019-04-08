В третьем овертайме. Определился первый финалист Кубка Гагарина

Источник материала: Tut.by

Определился первый финалист Кубка Гагарина. Для этого 8 апреля в Уфе потребовалось провести самый долгий матч в истории финалов Восточной конференции.



Фото: khl.ru

«Салават Юлаев» (Уфа) — «Авангард» (Омск) — 0:1 3ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1).

Шайба: 0:1 — Бондарев (К.Семенов, 109.18).

Броски: 36−70 (2−16, 10−9, 9−11, 8−12, 4−15, 3−7).

Силовые приемы: 22−24 (5−11, 11−3, 4−4, 1−0, 1−3, 0−3).

Штраф: 4−4.

Несмотря на единственную шайбу, заброшенную за пять с половиной периодов, команды показали яркий и агрессивный хоккей. Но где-то здорово действовали вратари, где-то им самоотверженно помогали полевые игроки, блокировавшие много бросков (в этом особенно преуспели хоккеисты «Авангада»).

До тех пор, пока Алексей Бондарев выстрелом от синей линии на 110-й минуте не принес победу «Авангарду», голкипер «Салавата» Юха Метсола отразил 69 бросков, установив личный рекорд по числу отраженных выстрелов. А вот 70-й бросок оказался для финского стража уже непосильным.

А 109 минут 18 секунд — это новый рекорд продолжительности финальных матчей в Восточной конференции Кубка Гагарина.

Боб Хартли (главный тренер «Авангарда»):

— Прежде всего, хочу поздравить болельщиков «Авангарда» с этим успехом. Это великолепная история, учитывая наш переезд из Омска. Хочу поблагодарить «Салават Юлаев» за прекрасную серию, их команда росла по ходу сезона. Сегодняшний матч мог завершиться как угодно, все зависело от мелочей. Мы могли закончить 7:6, но закончили 1:0 — оба вратаря работали великолепно, — приводит слова наставника официальный сайт КХЛ.

Николай Цулыгин (главный тренер «Салавата Юлаева»):

— Поздравляю «Авангард» с выходом в финал. За один сезон они совершили гигантский скачок. Сегодняшняя игра была сложнее для нас, но «Авангард» смотрелся свежее. Мы не проиграли сердцем и характером. Хочу сказать спасибо ребятам, которые сражались на льду, и болельщикам, которые рьяно поддерживали нас на трибунах. Мы бились друг за друга, — сказал Николай Цулыгин.

Итог финальной серии Восточной конференции Кубка Гагарина (до 4 побед):

«Авангард» (Омск) (4) — «Салават Юлаев» (Уфа) (6) — 4:2 (4:3 ОТ, 4:1, 1:5, 4:2, 2:3 2ОТ, 1:0 3ОТ).

Соперник «Авангарда» по финалу Кубка Гагарина определится в противостоянии двух армейских команд Москвы и Санкт-Петербурга.

Ход финальной серии Западной конференции Кубка Гагарина (до 4 побед):

ЦСКА (Москва) (1) — СКА (Санкт-Петербург) (2) — 3:3 (2:1, 3:1, 1:2 ОТ, 1:3, 3:0, 2:3).

Седьмой, решающий, матч серии пройдет 9 апреля в Москве.