"Пока у страны есть шанс. И у вас еще сохраняется шанс": обращение к Александру Лукашенко

"Гражданину Александру Лукашенко от гражданина Владимира Мацкевича.





Это обращение к вам продиктовано глубоким осознанием опасности для нашей страны, которая проявляется в последние годы все острее.





Вы завели страну в тупик, из которого существует только один выход — разворот на 180 градусов. Если страна продолжит движение в направлении, которое вы ей определили в самом начале своего пребывания в должности главы государства, то она просто перестанет существовать как суверенное независимое государство.





Вы давно потеряли управление страной. Вы все еще глава государства, и все рычаги управления у вас в руках. Но эти рычаги уже не связаны с механизмами управления и движения. Ваша многолетняя кадровая политика принесла свои плоды. Вы создали вертикаль власти из безынициативных, безответственных людей, не способных принимать самостоятельные решения без вашего прямого указания или без вашей оценки их деятельности. Но вы не можете быть везде: пока вы устраиваете разгон чиновникам в Орше, в каждом другом районном городе все делается в таком же режиме. Как только вы уезжаете из Орши, в ней тоже все восстанавливается в прежнем режиме. Вы не можете уследить за каждой коровой в стойле, вы не можете быть везде и сразу. Вы не можете уследить за каждым чиновником, даже если в ваш кабинет вывести все изображения с камер наблюдения в их кабинетах. Авторитарный директивный способ управления имеет ограничения и пределы, и эти пределы уже достигнуты.





Вы знаете, что уже ничем не управляете в стране — все идет само собой, по заданной колее. И вы знаете, как идет. «В стране бардак» — это ваши слова. И тут с вами нельзя не согласиться. Не буду повторять ваши слова про назначенных вами же чиновников. Их постоянно слышит вся страны. Мы все знаем, что они ни на что не способны без вашего окрика.





И мы знаем, что у вас нет других людей. Вы снимаете кого-то с должности с большим шумом и через некоторое время этого же чиновника назначаете на другую должность. За короткое время без дела этот чиновник не поумнеет, не станет инициативным. Он просто унижен вами, а униженный и оскорбленный в новой должности будет реализовывать приобретенные с вашей помощью психологические комплексы, т.е. унижать и оскорблять своих подчиненных. И так по вертикали — сверху до низу. То есть, от вас и до каждого госслужащего в самой маленькой должности.





Вы не управляете страной, все катится по инерции. Вы все еще имеете иллюзию, что хотя бы знаете, что происходит в стране. Но это только иллюзия. Такая же иллюзия когда-то погубила Кебича, вашего предшественника. У него не было такой громоздкой и жесткой конструкции властной вертикали, как у вас, но какая-то была. И он на нее полностью полагался, а люди из администрации обманывали Кебича. Они фильтровали и цензурировали информацию, которая поступала снизу вверх, и создавали у главы правительства ложную картину. Ему просто врали.





И вы сейчас вынуждены полагаться на созданную вами вертикаль. Все, что вы знаете о положении дел в стране, вы знаете из того, что вам поставляют по каналам вертикали снизу. Пока информация дойдет до вас, в ней не остается ничего от реальности. Разные ведомства обманывают вас по-разному. Не буду вдаваться в экономику, другие области и отрасли. Там алчные коррупционеры и чиновники выясняют отношения друг с другом, разоряя отрасль за отраслью. Ограничусь политикой и идеологией. Да и то напомню только самые характерные эпизоды.





В современном информационном мире невозможна никакая подпольная и партизанская деятельность. Каждый человек под наблюдением, местонахождение каждого можно отследить по геолокации, любой заговор и сговор всплывет в информационном поле через несколько часов, как только будет задуман. И, тем не менее, ваши силовики раздувают дело «Белого легиона», которого уже много лет не существует. Ловят призрачные джипы на границах, раскапывают мифические схроны в пущах, создают нездоровое напряжение в информационном поле фальшивкой «фрау А». Потом выясняется, что это инсценировка. Но образ врага создан. Поиски новых врагов продолжаются, кипит работа. В создание таких фейковых врагов вовлечены органы милиции, но это не так страшно — пусть бы и развлекались себе, чтобы тонус не терять на случай реальных угроз. Но в это вранье вовлечены и суды. А вот это уже страшно. Впрочем, об этом я уже писал вашему министру Шуневичу в открытом письме, не буду повторяться.





Просто предупреждаю: вам врут. И врут именно те органы, которые должны поставлять вам достоверную информацию о положении дел в стране. Если бы вы и дальше жили в созданной иллюзорной стране, боролись бы с выдуманными врагами, мне бы до этого никакого дела не было. Чем бы правитель не тешился, лишь бы людям жить и работать не мешал. Вы, конечно же, мешаете и очень многим. Но если люди готовы это терпеть, я не могу с этим ничего поделать. Пока терпят, и вам ничего не угрожает.





Из мировой литературы я знаю, как авторитарные лидеры и диктаторы чувствуют себя психологически. Они всегда преувеличивают угрозу своей власти и, зная судьбы других диктаторов, видят угрозу даже там, где ее и в помине нет. Когда одни диктаторы обжигаются на молоке, другие — на воду дуют. Но ваши психологические переживания меня мало волнуют, вы выбрали себе такую жизнь и судьбу, вам и проживать это.









Это открытое письмо вам я пишу потому, что над страной нависли реальные угрозы. Назову только две.





1. Страна катится по заданной вами траектории в противоположную сторону от мирового научно-технического и гуманитарного развития. Мы катастрофически отстаем. Еще несколько лет движения в этом направлении, и наше отставание станет необратимым. Вся наша экономика и национальное хозяйство перейдут под внешнее управление. И совершенно не важно, кто возьмется вводить это внешнее управление — главное, что мы, народ Беларуси, перестанем быть хозяевами в своей стране, превратимся в безгласное население.





Мы и сейчас уже таковы. В стране только вы имеете право голоса, только вы принимаете решения, только вы несете полную ответственность за все, что происходит.





Вы можете наказать работников Боровлянского лесхоза, но они исполняют вашу волю. Вы можете снять с должности любого главу города или области, но ведь их никто не выбирал — вы их назначали, и знали кого назначили. Они вам обязаны своим назначением, и только вы несете ответственность за их ошибки, вредительство, преступления.





Вы можете посадить любого министра за коррупцию, но это ваши люди. Вы их отбирали, проверяли.





Вы превратили нацию и общество в пассивное, безгласное, безвольное население. Такое население примет и любое внешнее управление страной. Оно не умеет ничего решать сейчас и не заметит разницы в том, что уже не вы решаете в Минске , а кто-то другой, из другого города, из другой страны.





Но вас-то беларусский народ когда-то выбрал. Я не был среди тех, кто голосовал за вас, и всегда считал этот выбор народа большой ошибкой. Народ часто ошибается, и не только в Беларуси, во многих странах. Но это был выбор народа, и с этим нельзя не считаться. Да, вы превратили своей политикой народ в население, лишили народ суверенитета, присвоив весь суверенитет себе. Но вы — глава государства, как бы это мне или кому-то еще не было неприятно. Первые пять лет вы даже были легитимным главой государства. Теперь вы несете полную личную ответственность за полноту суверенитета беларусской гражданской нации.





Это деформированный суверенитет, но это наш, беларусский, суверенитет. Пусть и без особых иллюзий, но я, Владимир Мацкевич, гражданин Республики Беларусь, могу обратиться к Александру Лукашенко, гражданину Республики Беларусь, временно исполняющему обязанности главы государства. При внешнем управлении у меня такой возможности никогда не будет.





Понимаю, вас может задеть определение «временно исполняющий обязанности». Но это ваши проблемы — обижаться и реагировать на такое определение. Я даже не стану настаивать на том, что вы перестали быть легитимным президентом в 1999 году. Не стану настаивать и на квалификации событий 1996 года. Знаю, что вы никогда не разделите мой взгляд на это и считаете себя в своем праве, считаете себя легитимным и законным президентом. Пусть так.





Но вы временно исполняющий обязанности объективно, а не потому, что я так вас называю. 25 лет у власти — это очень много, это четверть века. Но это много — лишь в масштабе человеческой жизни, но очень мало — в масштабах истории. Беларусская нация молода, она существует полтора столетия, плюс-минус десяток лет, поскольку свидетельства о рождении нации никто не выдает. И четверть века вашего правления — всего лишь эпизод в истории нации.





Впрочем, другие европейские нации по историческим меркам — наши ровесники. Но Беларусь имеет тысячелетнюю историю. Мы едины с нашими предками, теперь мы — нация, а раньше были народом, племенем, посполитым людом. Мы были, мы жили под другими именами, это все наше, наша история, наше наследие. И годы вашего правления на фоне тысячи лет — всего лишь миг между прошлым и будущим. Вы сейчас временно исполняете очень важные обязанности. Вы в ответе перед тысячелетним прошлым, и вы имеете огромное влияние на то, каким будет наше будущее. Сейчас от вас зависит, будет Беларусь развиваться или продолжит деградировать.





Итак, угроза состоит в том, что если мы не выбираем путь интенсивного развития и не найдем своего места в новом экономическом укладе и трансформирующемся мировом разделении труда, мы потеряем суверенитет и подпадем под внешнее управление.





Эту угрозу можно еще предотвратить. Для этого нужно просто начать и развернуть реформы. Об этом вам говорили и говорят без меня: и независимые эксперты, и разумные чиновники, которые иногда случайно попадают в вашу вертикаль.





От себя добавлю только одно. История знает случаи, кода диктаторы давали импульс реформам и запускали процессы развития в стране.





Пока у страны есть шанс. И у вас еще сохраняется шанс, пока вы временно исполняете обязанности главы государства.





Вы способны воспользоваться этим шансом?









2. Впрочем, это уже не только от вас зависит. И это — вторая из угроз, о которых я обязан был написать это письмо вам.





Эта угроза состоит в том, что сегодня в мире существует только один претендент на внешнее управление нашей страной, но зато очень настойчивый!





И вы это знаете лучше меня. Это Россия. Даже не так. Не Россия, а Кремль и та группировка, которая лоббирует продолжение той политики России, которую она сейчас проводит.





Объективно России не нужно аннексировать Беларусь. Это нужно только некоторой властной группировке.

Но вы же лучше всех знаете, что объективные интересы страны отступают на второй план, когда субъективные интересы авторитарного лидера или диктатора берут верх. Ваш диктаторский стаж больше Путина. И дело не только в стаже. Путину куда легче сохранять авторитарный режим в России, чем вам в Беларуси. Впрочем, не стану говорит вам комплименты как диктатору, компетентному и успешному в своем роде.





Сейчас интересы кремлевского режима входят в острый конфликт с вашими личными субъективными интересами. И вы оказываетесь в очень невыгодном положении.





Вы не хотите отдавать государственный суверенитет и делать Беларусь частью России. Это не в ваших интересах.

В данном случае, мои интересы совпадают с вашими. Но я — простой гражданин Беларуси, а вы — глава государства. И по заведенному образцу авторитарных режимов, ни Путина, ни Кремль не интересует мое мнение, как и мнение миллионов граждан Беларуси.





Путин убежден, что вы уже превратили народ Беларуси в безгласное, пассивное и молчаливое население, поэтому разговаривать он будет только с вами. Он и разговаривает только с вами.





Рабочие группы, органы т.н. «Союзного государства» — это все ваши с Путиным инструменты, они не имеют ни собственной воли, ни собственной позиции, так же как водители тракторов с заклеенными номерами, вырывавших кресты в Куропатах. Они люди, но механически бездумно исполняющие приказ. Не стану сейчас отсылать вас к гуманитарной, философской и правовой литературе о людях, которые «ни в чем не виноваты и только исполняли приказ» — после Нюрнберга об этом много написано, и вы это должны знать, имея диплом об образовании историка.





Я понимаю, как вам тяжело вести разговор с Путиным о суверенитете Беларуси. Но не сочувствовать же мне вам! Вы сами до этого довели ситуацию. Подписывали соглашения с попустительским Ельциным, а иметь дело пришлось с жестким и авторитарным Путиным. К тому же, Путиным в тяжелом положении, у которого нет пространства для маневра и не так уж много вариантов.





Очень надеюсь, что Путин пока еще не выставил вам ультиматум. То есть, не поставил вас в безвыходное положение. А он это может! И не остановится ни перед чем, если у него не будет других вариантов для достижения своих целей, кроме аннексии Беларуси и ликвидации нашего суверенитета.





Нашего — граждан независимой Республики Беларусь, т.е. и моего, в том числе. Но и вашего! Ведь вы присвоили себе суверенитет практически целиком и полностью.





А, может быть, ультиматум уже предъявлен?





Просто мы, я и другие граждане Беларуси, об этом не знаем. Не знаем, но можем предположить.





Я, во всяком случае, предполагаю. И имею для этого веские основания. Я бы рад ошибаться. Но мои сомнения можете развеять только вы.





Причем, вы можете развеять мои сомнения только делами и поступками, а не словами. Ведь по тону и содержанию этого письма не трудно понять, что ни одному вашему слову я не поверю. Вы за 25 лет научили меня, в чем вам можно верить, а в чем нельзя.









Сначала об основаниях моих предположений, а потом о делах, которым я могу поверить.





Вы объявили о необходимости смены Конституции и даже о начале работ над новым вариантом.





Верю. Помню, как когда-то давно, вы сказали Хансу Георгу Вику, что, уходя, вы не оставите преемнику тех безграничных полномочий, которые есть у вас как главы государства. Это разумно.





Но могу ли я поверить, что вы именно с этим замыслом переписываете Конституцию?





Пока нет. Я пока вижу, что Конституцию собрались менять и в России. И эта синхронность меня очень пугает. Кроме того, неофициально в России говорят о придании соглашениям о «Союзном государстве» статуса Конституционного акта. А это уже прямая угроза суверенитету.





Есть еще несколько оснований для моих предположений, подозрений и опасений. Я их уже высказывал в своих статьях раньше. Не думаю, что вы их читали, но спросите у тех, кто обязан их читать, и вам расскажут.

Для разговора с вами достаточно одного аргумента — Конституции.





Итак! Работа над новым текстом Конституции началась, и она незаконна.





Да-да! Вы временно исполняете самую высокую обязанность в стране. У вас самые большие возможности, самые большие права. Но писать конституции вы не имеете права. Ни вы, ни те, кому вы это поручили. Это право суверена! А сувереном все еще остается народ Беларуси.





Конечно, не будет весь народ писать Конституцию, как казаки письмо турецкому султану. Текст должны писать квалифицированные специалисты.





Но народ должен знать имена этих специалистов!





Причем, не просто знать, он должен им делегировать свое право писать Конституцию от своего имени, от имени народа.





Причем, эти специалисты — не только юристы. Конституция касается всех и каждого, поэтому в состав коллектива, разрабатывающего новую Конституцию, должны войти специалисты во всех областях жизни страны.

Это не может быть назначенная рабочая группа анонимных авторов.





Это собрание облеченных доверием народа представителей, наделяемых правом разрабатывать Основной закон страны на много лет вперед. Эти представители что-то могут сами, а для чего-то имеют право привлекать самых лучших специалистов из любой области, заказывать исследования по всем спорным и проблемным вопросам.

Только полномочные представители, избранные на всеобщих выборах, могут подписать новую Конституцию — учредительный документ новой Республики Беларусь.





И чтобы я им мог доверять, эти представители должны взять на себя обязательство не выдвигаться на избираемые должности в государстве в первые 5, а лучше 10 лет после принятия новой Конституции на всеобщем референдуме.





Знаете, господин президент, чем мне не нравится действующая Конституция? Тем, что она была исправлена и дополнена под вас. Она для вас. Так же как вариант Конституции 1994 года писался и подгонялся под Кебича и депутатское большинство последнего созыва Верховного Совета БССР.





Конституция — для народа и страны, а не для тех, кто ее пишет.





Вот, собственно, и все, что касается дел, которые вы должны сделать, чтобы я поверил в то, что вы гарантируете суверенитет Республики Беларусь.





Повторю по пунктам:





• Вы объявляете, что не можете взять на себя весь груз ответственности за интеграцию с Россией и подписанные ранее союзные соглашения. Этот вопрос был и остается в компетенции народа Беларуси. Поэтому никакие ультиматумы со стороны России на вас не действуют.





• Все вопросы конституционного устройства страны и международных отношений не будут решаться президентом и депутатами в последний год их полномочий. Эти вопросы находятся в компетенции нового главы государства и нового парламента.





• Поскольку парламентских выборов в стране нет, депутаты назначаются и беларусский парламент не имеет международного признания, то сначала необходимо изменить государственное устройство, разработать новую Конституцию, и уже после избрания высших органов власти по новой Конституции можно вернуться к тем вопросам, которые связаны с «Союзным государством» и предложениями Российской Федерации по интеграции.





• Для разработки и принятия новой Конституции созывается Учредительное собрание, делегаты которого наделяются полномочиями до принятия новой Конституции на всенародном референдуме, организация которого входят в обязанности Учредительного собрания.





• Пока Учредительное собрание работает над новой Конституцией (предельный срок этой работы может быть определен в 4-5 лет), действующий глава государства временно продолжает исполнять свои обязанности.





• И вот в это отведенное вам для исполнения ваших обязанностей время вы можете запустить действительные реформы. Так вы войдете в историю Беларуси не просто как временно исполнявший обязанности главы государства, но хоть что-то действительно исполнивший.





Я понимаю, насколько трудно принять такой порядок действий, который я здесь кратко описал. Но вы подумайте! Игра стоит свеч.





Конечно, я не знаю, выдвинут ли вам уже ультиматум Кремлем. И, тем более, я не знаю его содержания, могу только догадываться, но не буду давать волю своей фантазии. Могут только предположить, что ультиматум может быть очень грубым и категоричным, с угрозой для вас лично.





Тогда все просто: уходите! Быстро и далеко, не оглядываясь.





Страна выживет и без вас. Будет трудно и тяжело. Но не долго. Не долго — и по историческим меркам, и по сравнению с той четвертью века, за которые вы так и не смогли вывести страну в процесс развития. Но пусть это вас не волнует, это уже будут не ваши проблемы.





Я не буду отправлять это письмо вам лично в администрацию. Мне совсем не интересно получать формальную отписку по шаблону «об обращениях граждан», я заранее знаю, что там будет написано. Я просто опубликую его. Ведь вы и без меня, без этого письма знаете все, о чем я говорю. Я вас ничем не удивил, не открыл ничего нового. Это нужно знать не вам, а беларусскому обществу, гражданам Беларуси.





Но гражданам надо знать не только то, о чем я здесь пишу. Мне, нам, обществу, нации и стране надо знать, что вы собираетесь делать, чтобы предотвратить эти угрозы. Все остальные проблемы мы, народ, будем решать по мере поступления".