В параде 3 июля впервые примет участие «женский полк» МВД

Замминистра уверен, что девушки достойно представят ведомство. Численность «женского расчета» — 150 человек.





В 2018 году в параде 3 июля впервые приняли участие сводные расчеты, состоящие из женщин-военнослужащих и учащихся специализированных лицеев и кадетских классов.





— Мы покажем, какие девушки служат в ОВД и во внутренних войсках МВД. Как они, если надо, пройдут строевым шагом, покажут нашу слаженность, мощь и красоту всему миру, — сказал Караев.