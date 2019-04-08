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В параде 3 июля впервые примет участие «женский полк» МВД

08.04.2019 21:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Впервые в военном параде в Минске в честь Дня Независимости примет участие женский строевой расчет белорусской милиции.

«Мы покажем, какие девушки служат в ОВД и во внутренних войсках МВД», — заявил в интервью «Спецназу» заместитель министра, командующий внутренними войсками МВД генерал-майор Юрий Караев, сообщает «Минск-Новости».



Замминистра уверен, что девушки достойно представят ведомство. Численность «женского расчета» — 150 человек.

В 2018 году в параде 3 июля впервые приняли участие сводные расчеты, состоящие из женщин-военнослужащих и учащихся специализированных лицеев и кадетских классов.

— Мы покажем, какие девушки служат в ОВД и во внутренних войсках МВД. Как они, если надо, пройдут строевым шагом, покажут нашу слаженность, мощь и красоту всему миру, — сказал Караев.

 
Теги: Минск
 
 
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Впервые в военном параде в Минске в честь Дня Независимости примет участие женский строевой расчет белорусской милиции.
 
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