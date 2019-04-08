﻿ В Орше отказываются регистрировать профсоюз РЭП. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Орше отказываются регистрировать профсоюз РЭП

08.04.2019 21:26 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Профсоюз РЭП в третий раз попытался официально зарегистрироваться.



По большому счёту оршанская структура профсоюза состоит на учете при центральном офисе организации, что дает ей юридические основания для существования. Но если бы организация была зарегистрирована в Орше, это дало бы некоторые большие возможности в переговорах с чиновниками, пишет orsha.eu.

Две предыдущие попытки зарегистрировать профсоюз в Орше закончились провалом - чиновники находили мелкие зацепки для того, чтобы отказать в регистрации. В марте профсоюз предпринял третью попытку зарегистрироваться. В связи с этим в конце марта прошло уже третье учредительное собрание организации.


Участники собрания отчитались о работе организации, переизбрали руководящие органы. Учитывая успешную работу профсоюза, почти все члены руководящих органов остались на своих должностях. Исключением стало введение в состав профкома Романа Кузьменкова известного своими одиночными пикетами "По 500 тут нет".

 
 
Ссылка на источник 27
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Профсоюз РЭП в третий раз попытался официально зарегистрироваться.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Беларуси сезон сбора черемши. Почему, несмотря на запрет, продажа краснокнижного растения продолжается?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.04.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
09.04.2019
Mir24.TV Belarus
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика