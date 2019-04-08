В Орше отказываются регистрировать профсоюз РЭП









orsha.eu . По большому счёту оршанская структура профсоюза состоит на учете при центральном офисе организации, что дает ей юридические основания для существования. Но если бы организация была зарегистрирована в Орше, это дало бы некоторые большие возможности в переговорах с чиновниками, пишет





Две предыдущие попытки зарегистрировать профсоюз в Орше закончились провалом - чиновники находили мелкие зацепки для того, чтобы отказать в регистрации. В марте профсоюз предпринял третью попытку зарегистрироваться. В связи с этим в конце марта прошло уже третье учредительное собрание организации.









Участники собрания отчитались о работе организации, переизбрали руководящие органы. Учитывая успешную работу профсоюза, почти все члены руководящих органов остались на своих должностях. Исключением стало введение в состав профкома Романа Кузьменкова известного своими одиночными пикетами "По 500 тут нет".