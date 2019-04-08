Глава БСДП Игорь Борисов: Власть не готова к транзиту от авторитаризма к демократии - он ей уже и не нужен

Об этом «Белорусскому партизану» рассказал председатель БСДП (Грамада) Игорь Борисов.





- Грамада выражала готовность не выдвигать кандидата в президенты, а говорила о том, что в партии есть минимум пять человек, которые могут быть достойными кандидатами в президенты.





Естественно, мы пристально следим за развитием ситуации в стране и изучаем возможность нашего участия в президентской гонке. К сожалению, реалии такие, что у нас не известны ни даты выборов, ни очередность президентской и парламентской кампании. Зайдите в Википедию – вы найдете информацию о предстоящих выборах в любой стране на годы вперед, но Беларусь – и здесь позади планеты всей. Информация о выборах просто отсутствует. Вся страна, в том числе и демократическая оппозиция, замерла в ожидании высочайшего решения Лукашенко, которое может быть озвучено во время послания парламенту и народу.





Без конкретики говорить про участие в выборах не приходится. Однако сигналов об изменениях в избирательное законодательство, в закон о политических партиях, которые позволяли бы рассчитывать на государственное финансирование политических партий, а также проведении свободных и справедливых выборов - нет. До тех пор, пока такие изменения не произойдут, все мы, демократические организации, находимся на обочине политической жизни страны. А организации и партии, которые пытаются жить по демократическим канонам и традиционно называются оппозицией, просто не вписываются в существующую авторитарную модель власти.





Разговоры об участии нашей партии в президентских выборах ведутся, члены партии обсуждают свои возможности и перспективы. Тем более, к нам обращаются партнеры по демократическому лагерю с предложениями о сотрудничестве и даже о поддержке. Мы пока определяемся. Сохраняя интригу, говорю, что партия еще не приняла окончательного решения относительно того, будем мы выдвигать собственного кандидата либо поддержим другого кандидата. Но процессы идут.





- Какие факторы и причины влияют на принятие окончательного решения?

- Повторюсь: многое зависит от изменения избирательного законодательства - закона о политических партиях, Конституции, какие возможности появятся для ведения избирательной кампании, насколько власть готова конкурировать, то есть от политической воли власти стать более демократичной. Таковы общие маячки, из которых составляется картина целиком. Тем не менее, кроме маячков, есть и красные флажки, которыми власть обставила всё демократическое сообщество. Зная репрессивный характер властей, тяжело гарантировать любому кандидату в президенты безопасность ему и его семье. Не решены вопросы с доступом демократической оппозиции к государственным СМИ, возможности встреч с трудовыми коллективами и т.д.





- Но есть другие сигналы: задержания на День Воли в Минске, уголовные дела за «боеприпасы» и клевету в Бресте, вандализм в Куропатах, отзыв предпоследнего номера БелГазеты из киосков «Белсоюзпечати»…





- И еще несколько достаточно выразительных сигналов, например, отставки чиновников в Могилевской области. Все эти маркеры свидетельствуют о начале президентской избирательной кампании. Лукашенко пытается свои провалы переложить на «нерадивых чиновников» - именно они в первую очередь виноваты в нестабильной ситуации в экономике. Сколько ни говори про среднюю зарплату в тысячу рублей – в карман такие деньги кладут немногие.





- Похоже на то, что, какая бы кампания ни проводилась первой, она будет проходить в условиях закручивания гаек…





- Да, вся суть белорусской власти – консервативный советский режим с отлаженным репрессивным механизмом. А слова президента о том, что он не собирается занимать пост до тех пор, пока его «не вынесут вперед ногами», надо читать иначе: власть я никому не отдам. Казахский сценарий в Беларуси не вырисовывается: власть не готова к транзиту от авторитаризма к демократии и он ей по сути уже и не нужен, так как она неплохо научилась адаптироваться к международному демократическому сообществу и имитировать диалог, прикрываясь демократическими декорациями и плюрализмом. Многие европейцы уже ведутся на это. И это опять таки сужает поле для манёвра демократическим организациям.



