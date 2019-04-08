Краевед написал «повесть о гомельских Куропатах»









В дни, когда общественность Беларуси обсуждает снос 70 крестов на месте массовых расстрелов жертв коммунистических репрессий в Куропатах под Минском, предлагаем вспомнить повесть гомельского краеведа, православного верующего Андрея Ананьева — о месте, которое называют «Гомельскими Куропатами». Это большой участок леса за Новобелицким районом областного центра, где находятся места массовых расстрелов и захоронений репрессированных в годы советского террора.





gomel.today . По неофициальным данным, здесь лежат кости убитых представителей интеллигенции, крестьянства, духовенства — как православного, так и католического, а также простых верующих. Однако на официальном уровне место массовых захоронений репрессированных не было исследовано и теперь здесь собираются строить новый микрорайон, чем озабочен автор повести, пишет









Но больше всего его тревогу вызывает молчание, равнодушие общества к трагедии прошлого.





Герои его книги, написанной на белорусском языке, — староста, учитель, православный священник, католический священник, военные, а также — современная девочка и ее мать, жители нового микрорайона, построенного на месте захоронений. При игре в песке девочка вдруг откапывает человеческую кость... Также повесть содержит сцены с ареста, допросов, расстрела репрессированных.





— Много где я попросту переписывал протоколы НКВД и только добавлял эмоциональный фон, — рассказывает Андрей Ананьев.



