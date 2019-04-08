Под Минском ребята сделали футбольное поле, но лесхоз решил засадить его деревьями

В минувшую пятницу его сотрудники распахали лесную поляну, где местные жители обустроили аккуратное футбольное поле. Известное в поселке место отдыха, где многие годы дети и взрослые проводили время с пользой для здоровья, засадили 10-сантиметровыми елочками.













Onliner Александр, житель поселка Боровляны-2. — Больше 10 лет назад я решил обустроить там футбольное поле. Место для игр и отдыха просто идеальное — так чего ему пропадать? Пригласил тракториста, выровняли участок. Лопатой и граблями тоже пришлось много поработать. Затем засеял газон, поставил ворота. Газон не слишком хорошо рос, потому спустя четыре года пришлось еще раз все перепахать и заново садить газон. — Напротив наших домов в лесу есть небольшая поляна площадью около 12 соток. 25 лет назад лесники сажали там картошку, а потом забросили и никак не использовали, — рассказал корреспондентуАлександр, житель поселка Боровляны-2. — Больше 10 лет назад я решил обустроить там футбольное поле. Место для игр и отдыха просто идеальное — так чего ему пропадать? Пригласил тракториста, выровняли участок. Лопатой и граблями тоже пришлось много поработать. Затем засеял газон, поставил ворота. Газон не слишком хорошо рос, потому спустя четыре года пришлось еще раз все перепахать и заново садить газон.





Получилась хорошая площадка среди леса, где могли отдыхать все желающие. Летом дети и взрослые гоняли мяч, играли в бадминтон, однажды на поляне даже проводили свадьбу. Люди установили лавочки, поддерживали состояние поля, стригли газон. Площадка всех радовала и никому не мешала. Пока не пришли сотрудники лесхоза.





— В прошлую пятницу площадку распахали, — говорит Александр. — На наши вопросы отвечали коротко: «Здесь по плану лес», «Место не должно пустовать», «Уже ничего не отменить», «Земля не ваша». Очень жаль, конечно. Я не против озеленения, но зачем было уничтожать то, что приносило столько пользы? Неужели на территории лесхоза не нашлось другого места для этих елочек? Проплешин в лесу ведь много… По слухам, у лесхоза были саженцы ели и надо было их где-то срочно посадить. Наверное, трактору было удобно проехать на нашу поляну, вот и выбрали ее.













Стоит уточнить, что поляна является территорией лесхоза и не принадлежит местным жителям. Футбольное поле Александр делал по своей инициативе, ни с кем работы не согласовывал. Объясняет: опасался, что запретят, если узнают.





Александр также поделился с редакцией фотографиями бурелома рядом с поляной.





— Почему бы лесхозу не направить свою энергию на расчистку леса вместо того, чтобы заниматься непонятно чем? — задается вопросом местный житель.





Директор лесхоза: «Это нецелевое использование земли»





По просьбе Onliner директор Боровлянского спецлесхоза Александр Миронович прокомментировал ситуацию:





— Это территория гослесфонда. У лесхоза есть учет земель, где подобные площадки считаются нецелевым использованием. В связи с чем, согласно проекту РУП «Белгослес» по учету земель лесного фонда, все прогалины (а эта площадка считается прогалиной) должны быть восстановлены путем содействия естественному восстановлению или искусственно созданными лесными культурами.





Напомним, похожий конфликт произошел в январе 2018 года, когда Боровлянский спецлесхоз снес лесную трассу для катания на BMX и горных велосипедах неподалеку от деревни Тарасово. Трасса была создана собственными силами инициативных ребят без согласования с лесхозом.



