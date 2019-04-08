Международное сообщество не способно сформулировать новые правила мирного взаимодействия – МИД Беларуси

Источник материала: Интерфакс

МИД Беларуси в качестве системной проблемы современного этапа глобальных отношений видит неспособность международного сообщества формулировать новые правила мирного взаимодействия. Об этом на 68-й сессии Европейской экономической комиссии ООН в Женеве рассказал глава МИД Беларуси Владимир Макей.

"В качестве системной проблемы современного этапа глобальных отношений глава МИД Беларуси определил неспособность международного сообщества сформулировать новые правила мирного взаимодействия. Старая система концентрированной власти и влияния небольшой группы наиболее сильных государств все больше деградирует, тогда как новая система все еще формируется под влиянием необратимого роста политической и экономической мощи региональных держав и их союзов", - отметили в пресс-службе МИД Беларуси.

В.Макей во время выступления в рамках дискуссии высокого уровня ООН в Женеве по тематике глобальной безопасности призвал международное сообщество к безотлагательному началу новых масштабных многосторонних переговоров по преодолению всего спектра разногласий и выстраиванию нового, более эффективного, справедливого и работоспособного мирового порядка, отметив, что Минск готов стать площадкой для его проведения.

В.Макей призвал также к укреплению роли многосторонних учреждений и системы ООН в целом. Как считает белорусская сторона, расположенные в Женеве многосторонние тематические организации уже вносят определяющий вклад в формирование будущего более гармонизированного и взаимозависимого мира, в котором не будет места использованию силы для разрешения возможных конфликтов. Именно отраслевые межправительственные организации, ориентированные на реализацию целей устойчивого развития, призваны стать основой глобальных тематических партнерств, объединяющие государства, международные организации, гражданское общество, частный сектор, научно-исследовательское сообщество. Беларусь поддерживает концепцию, что именно система таких глобальных партнерств является лучшим инструментом для управления нарождающимся многополярным мировым порядком.

В качестве докладчиков в дискуссии, организованной Постоянным представительством Беларуси, приняли участие Генеральный директор Отделения ООН в Женеве Михаэль Мёллер, Директор Института ООН по исследованию проблем разоружения Рената Дван и Глава делегации Европейского Союза при международных организациях в Женеве Волтер Стивенс.

В этот же день состоялась встреча главы белорусского внешнеполитического ведомства с Исполнительным директором Объединенной программы ООН по борьбе с ВИЧ/СПИД (ЮНЭЙДС) Мишелем Сидибе.

В.Макей подчеркнул важный вклад ЮНЭЙДС в усилия по противодействию эпидемии ВИЧ/СПИД в Беларуси, в том числе через работу с Глобальным Фондом для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией, продолжающем участие в софинансировании государственных программ. Министр выразил надежду на сохранение конструктивного сотрудничества, что позволит нашей стране еще более эффективно противостоять проблеме в будущем.

Припомнив свой визит в Минск в 2017 году, Исполнительный директор ЮНЭЙДС приветствовал успехи Беларуси в общественном здравоохранении, отметив его всеобщую доступность для населения и высокое качество, конкурирующее во многих областях с лучшими показателями развитых государств.

М.Сидибе также подчеркнул, что Беларусь является региональным лидером в борьбе с ВИЧ/СПИД. В этой связи он акцентировал интерес ЮНЭЙДС к сохранению активной поддержки МИД Беларуси развития международного сотрудничества в целях борьбы со СПИДом, включая использование и распространение международных практик, передового опыта и экспертизы, ведущих к расширению доступности медикаментов, сокращению путей передачи вируса.

В.Макей и М.Сидибе условились продолжить активное взаимодействие, главным результатом которого должно стать укрепление возможностей системы здравоохранения Беларуси в формулировании действенного барьера ВИЧ/СПИД и охвата необходимом набором услуг всех носителей ВИЧ и больных СПИДом, включая противодействие стигме и дискриминации.

В рамках выступления на открытии в г.Жанто Белорусско-Швейцарского бизнес-форума Министр иностранных дел Беларуси призвал швейцарский и французский бизнес к инвестированию в нашу страну.

В.Макей подчеркнул, что Швейцария является важным торгово-экономическим партнером Беларуси в Европе. Швейцарское предприятие Штадлер-Минск по производству подвижного железнодорожного состава является одним из ярких примеров успешных западных инвестиций в белорусскую экономику. Его успех также, в частности, служит подтверждением стабильности и надежности условий, созданных в Беларуси для зарубежных компаний.

Министр подчеркнул, что в работе с инвесторами Беларусь не имеет географических или политических предпочтений. Наша страна заинтересована в создании единого евразийского экономического пространства с гарантией свобод передвижения товаров, услуг, людей и капиталов от Лиссабона до Владивостока или даже далее.

В.Макей призвал представителей европейских компаний стать драйвером реализации инициативы «интеграции интеграций», предложенной Президентом Беларуси, и начать с поддержки установления прямых и прагматичных контактов между наднациональными органами Евразийского экономического союза и Европейского союза.

Визит министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея в Женеву (Швейцария) проходит с 7 по 9 апреля. Цель визита - участиея в 68-й сессии Европейской экономической комиссии ООН, белорусско-швейцарском бизнес-форуме, дискуссии высокого уровня по вопросам безопасности.