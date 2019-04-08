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«Шахтер» отыграл 2 шайбы и вырвал победу в овертайме в первом матче серии за бронзу чемпионата Беларуси

09.04.2019 00:16 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Солигорске 8 апреля прошел первый матч серии за бронзовые медали чемпионата Беларуси по хоккею. Волевую победу в овертайме одержал «Шахтер», одолевший гостей из молодечненского «Динамо», сообщает официальный сайт ФХБ.


Фото: hockey.by

Провал горняков в концовке стартового периода позволил динамовцам выйти вперед благодаря шайбам Кучкина и Печура, однако солигорчанам понадобилось всего 7 минут игрового времени, чтобы уравнять цифры на табло.

Следующей шайбы зрителям в Солигорске пришлось ждать аж до 78-й минуты. Основное время матча завершилось вничью, команды заканчивали первый овертайм, когда победу «Шахтеру» принес оформивший дубль Камбович.

Следующую игру команды проведут во вторник, 9 апреля, в Солигорске. Начало — в 19.00.

«Шахтер» — «Динамо-Молодечно» — 3:2 ОТ (1:2, 1:0, 0:0, 1:0).

8 апреля. Солигорск. Спортивно-зрелищный комплекс. 750 зрителей.

«Шахтер»: Городецкий; Устиненко — Достанко, Демков — Камбович — Горбунов; Шелег (капитан) — И. Сушко, А. Буйницкий — Туркин — Дадонов; Заламай — Станкевич, Левко — А. Усенко — Андрущенко; Рядченко — Бовбель — Литвинов; Дурнов, Землянкин.

«Динамо»: Белинский; Казнадей (капитан) — Ерохо, Слыш — Нестеров — Кучкин; Зозон — Горошко, Гаврус — Белевич — Лисичкин; Вадим Сушко — Гостев, Гринь — Печур — Каракулько; Асташевич — Соколовский, Грецкий — Воронов — Журня.

Шайбы: 0:1 — Кучкин (Слыш, Каракулько, 15.45, в большинстве), 0:2 — Печур (Гринь, Каракулько, 16.23), 1:2 — Камбович (Станкевич, Горбунов, 18.54, в большинстве), 2:2 — Дадонов (А. Буйницкий, Шелег, 23.43), 3:2 — Камбович (Горбунов, Демков, 77.07).

Броски: 37−39 (10−9, 8−16, 10−8, 9−6).

Штраф: 10−10.

Ход серии (до 3 побед):

«Шахтер» — «Динамо-Молодечно» — 1:0 (3:2 ОТ).

Юрий Файков (главный тренер «Динамо-Молодечно»):

— Игра была тяжелая. Сегодня мне понравилось, как действовали и мы, и «Шахтер». Наша команда немного не доработала в концовке, допустила грубую ошибку. Сейчас проанализируем, а завтра будем исправлять.

— У вас была возможность реализовать «лишнего» несколько раз, однако смогли забить лишь в первом большинстве, дальше как отрезало. В чем проблема?

— Где-то вратарь хорошо сыграл, где-то не пошло у нас. В принципе, моменты были, да и большинство у нас неплохое. Но сегодня удалось забить всего один гол.

— Насколько довольны игроками, которые вызывались в сборную — Грецким, Белевичем?

— Я всеми ребятами доволен. Ну, немножко не доработали, где-то упустили инициативу. Повели 2:0 и допустили провальчик в игре. Потом выровняли, имели шансы. Но… Это жизнь, идем дальше. Завтра постараемся сделать все возможное для победы, — приводит слова наставника официальный сайт ФХБ.

Дмитрий Шульга (главный тренер «Шахтера»):

— Выдался тяжелый, упорный матч равных соперников. Хорошо, что вернулись в игру после 0:2. Моменты имели и мы, и противник, но сегодня «Шахтер» сыграл в этом компоненте лучше. Хотя возможности решить исход поединка были у обеих команд.

— С чем связано, что в первом периоде в течение почти минуты пропустили дважды?

— Получили гол, играя в меньшинстве, затем пропустили контратаку. Это связано с позиционными ошибками.

— Насколько довольны действиями команды в большинстве?

— Ну, сегодня один раз забросить удалось в таком формате. Тоже неплохо.

— Почему не смогли сыграть сегодня Игорь Карабанов и Максим Малютин?

— Карабанов пару дней назад приболел, поэтому мы дали ему возможность для полного восстановления. Малютину необходимо тоже решить вопросы, связанные со здоровьем, — сказал наставник «Шахтера».

 
 
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В Солигорске 8 апреля прошел первый матч серии за бронзовые медали чемпионата Беларуси по хоккею. Волевую победу в овертайме одержал «Шахтер».
 
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