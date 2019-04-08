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Горит трава: дымный рейд по Паршинскому сельсовету

09.04.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


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В конце марта мужчина из Паршино погиб при сжигании сухой травы на своем приусадебном участке. Мы побывали в деревнях Паршинского сельсовета — узнать, как обстоят дела с весенними палами и помнят ли местные жители о пожарной безопасности.

 

Горит трава: дымный рейд по Паршинскому сельсовету
Рейд по деревням проводили  участковый инспектор РОВД Никита Миронов и старший инженер ИНиП РОЧС Дмитрий Анд­росенко.

 

«Весна — это горячая пора для пожарных, — рассказывает по пути Дмитрий Андросенко. — Бывает, несколько раз за сутки спасатели выезжают на палы травы и сухой растительности.  Например, люди разводят костер и уходят. Они даже не задумываются, что огонь по траве может дойти до строений рядом. Нередко сельхозработники сжигают пожнивные остатки. За все это грозят штрафы — от 10 до 40 базовых величин».

 

Горит трава: дымный рейд по Паршинскому сельсовету
Около Медведево обочину дороги огонь покрасил в черный цвет. Проезжаем по деревне — больше половины участков утопают в сухой растительности. Здесь достаточно всего одной спички, чтобы огонь натворил масштабных бед.

 

Остановились возле дома Натальи Садовской. Хозяйка говорит, что жителей немного, однако все наводят порядок. «Вот бы владельцам пустующих домов кто-нибудь напомнил, что нужно приехать и убрать вокруг. А то вдруг что случись, и мой дом может пострадать», — переживает женщина.  Участковый посоветовал ей быть бдительной. При появлении незнакомцев сразу сообщать в милицию. Ведь для некоторых людей дома без жильцов — хорошая приманка.

 

Горит трава: дымный рейд по Паршинскому сельсовету

 

В Мостовом с пустующими домами похожая ситуация, рассказала жительница поселка Родика Скипор. На своем участке она наводит порядок с мужем, помогает племянник. Спасатель задал старшекласснику Горской школы несколько вопросов о пожарной безопасности — парень отвечал правильно.

 

Горит трава: дымный рейд по Паршинскому сельсовету
По данным МЧС на 8 апреля, с 22 марта на территории Могилевской области из-за сжигания травы и мусора произошло 27 пожаров в частном жилом секторе. Погибли два человека в Горецком и Хотимском районах, пострадали трое — в Могилевском, Мстиславском и Чаусском районах. Уничтожен один нежилой дом и 20 хозяйственных строений, повреждено 14 домов и 25 хозяйственных строений.

 

На въезде в Полящицы от деревни Пуплы участники рейда увидели около первого жилого дома обгоревшую траву — огонь распространился от костра. Пришлось объяснять сыну хозяйки Владимиру Ежикову, что огонь нельзя разводить в ветреную погоду.

 

Горит трава: дымный рейд по Паршинскому сельсовету

 

Горит трава: дымный рейд по Паршинскому сельсовету
Три очага возгорания обнаружили возле МТФ в деревне Буды.

 

Сильный ветер гнал огонь по полю за фермой и по обочинам дорог. Работники отрицали, что это они подожгли сухую растительность. Ответственная по объекту  Надежда Коробкина пообещала, что подобное больше не повторится.

 

Горит трава: дымный рейд по Паршинскому сельсовету
Все чаще горит трава около кладбищ, рассказал начальник Горецкого РОЧС Сергей Козлов. За последние две недели пожарные машины не раз выезжали в эти места.

 

Спасатели предупреждают, что при наведении порядка на кладбищах нужно быть аккуратными. Там нельзя разводить костры, мусор нужно собирать в специальное место или контейнеры. «Правила пожарной безопасности следует соблюдать всем и всюду», — еще раз советует начальник РОЧС.

 

Валерия Дроздовская

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  В конце марта мужчина из Паршино погиб при сжигании сухой травы на своем приусадебном участке. Мы побывали в деревнях Паршинского сельсовета — узнать, как...
 
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