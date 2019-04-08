В Слуцке жители барака просят расселить их. Власти отвечают, что 93-летний дом пригоден для жилья

Источник материала: Tut.by

Случчанка Галина Фоминых живет в старом кирпичном бараке № 40 на улице Вечеркевича. Уже несколько лет она добивается расселения дома, говорит, что он разваливается. Однако власти так не считают, пишет kurjer.info .



Дом № 40 на улице Вечеркевича в Слуцке. На крыльце — его жительницы Галина Фоминых и Надежда Тимофеева

Судьба дома № 40

Галина Иосифовна живет в бараке на Вечеркевича с 1987 года. Заселилась сюда в маленькую комнату с двумя детьми, когда разошлась с мужем. Сейчас ей 63 года, она на пенсии и работает кондуктором. С ней живут дочь и две маленькие внучки — 4-х и 12-ти лет.



Галина Фоминых и ее 4-летняя внучка Карина

По документам год постройки барака — 1926-й, хотя жильцы считают, что дом старше «документальных» 93-х лет. По их мнению, барак построен в той же манере и из такого же кирпича, что и бывшее здание коммерческого училища.

Раньше у дома было две деревянные пристройки. В начале 90-х жильцы писали властям просьбы отремонтировать его. В 1994-м здесь начался капитальный ремонт. Галину Иосифовну с детьми временно перевели в барак на Монахова. Там они прожили около 2-х лет, а в 1996-м вернулись обратно. К тому времени деревянные пристройки снесли, оставили только старое кирпичное строение. Большинство жильцов расселили.

«Всех расселили, а нас оставили, все одно как мы не люди, — говорит Галина Иосифовна. — Сказали, что хороший дом, можно ещё жить».

После ремонта Галине Фоминых дали две комнаты с маленькой кухней. Квартиру женщина приватизировала, но жалеет об этом. «За что я плачу, за развалины?» — сетует она.



На каждом углу дома — по два таких элемента, напоминающих букву «Ж». Городская легенда гласит: «Ж» обозначает, что в этом здании раньше была женская тюрьма. Но, скорее всего, это просто старинные металлические стяжки

Дом снаружи

На внешнем виде дома отразились все перипетии, через которые ему пришлось пройти.

На торцах остались квадраты старой штукатурки от деревянных пристроек. Там, где кровли пристроек примыкали к зданию, остались полосы. Стены с дырами, трещинами, торчащими гвоздями, металлическими стяжками и обрывками проводов.



Заштукатуренные прямоугольники — бывшие стены деревянных пристроек. Выше можно заметить след от разрушенной двускатной крыши

В отмостке возле дома — щели, через которые внутрь попадают мыши и крысы. Перекрытия и лаги в доме деревянные. Обрубки лаг выступают из стен над фундаментом

В щели в отмостке дома местами можно просунуть руку

Обрубки деревянных лаг кое-где торчат из стен, а кое-где, наоборот, на их месте дырка

Над дверьми и кое-где над окнами остались арочные кирпичные перемычки. На торце видны замурованные окна, которые явно были здесь ещё до деревянных пристроек.



Слева от нового окна, если немного вглядеться в кирпичную кладку, можно увидеть замурованное старинное окно с арочной перемычкой

Из козырька под крышей и из стен выпадают кирпичи. Крыльцо выщерблено.



Из козырька на крыше выпала часть кирпичей

Дом внутри

Два года назад Галина Фоминых делала ремонт и выяснила, что стены различаются по высоте на 10−20 см. В стенах пришлось заделывать дыры. «Где сейчас кресло стоит, была дыра в стене, можно было просунуть руку к соседке», — рассказывает дочь Галины Иосифовны Наташа.

Трещины в стенах тоже заделывали, но они уже появились снова. Потолки «провисают» дугой, в них щели. Двери плохо закрываются из-за проседания потолка.

На втором этаже, в квартире Светланы Быстринович, еще видны потеки под потолком. Сейчас крыша не течет — ее недавно отремонтировали. В одной стене штукатурка осыпалась и оголилась дранка.



Трещины в полу жильцы пытались заделать, но за 2 года они появились снова

Галина Иосифовна рассказывает, что стены у неё в квартире неровные по высоте

Трещин в доме очень много. Первые можно увидеть уже на входе







Оголившаяся деревянная дранка на кухне Светланы Быстринович

В доме много детей, и они украшают его как могут

Детские рисунки на окнах дома

Быт жильцов

В бараке нет никаких удобств, только отопление. Галина Фоминых с дочерью готовят на привозном газе, а стирают в автоматической машинке «Атлант». Они набирают из колонки на улице 15 литров воды, заносят в дом, а после стирки выносят. Чтобы прополоскать, снова нужно таскать туда-сюда 15 литров воды. Поэтому летом полоскают прямо под колонкой. Санузла нет.



Для стирки в машинке «автомат» Галина Иосифовна и ее дочь Наташа каждый раз носят по 30 литров воды с улицы и обратно

Барак находится на балансе ЖКХ. Жильцы говорят, что случаются перебои с отоплением и что в начале года почти месяц не было воды в колонке.

Из-за щелей и маленьких батарей в квартире зимой холодно, девочки часто болеют. «Младшая каждый месяц на больничном. Простуда», — говорит дочь Галины Фоминых Наталья.



Девочки часто болеют из-за того, что зимой в доме холодно

Галина Иосифовна говорит, что ни в детском саду, ни в школе не интересовались, как живут дети: «Про нас все забыли. Мы тут заброшенные на Вечеркевича, 40».

В апреле 2006 года ночью в коридоре дома случился пожар. Потом жильцам сказали, что загорелась проводка. Галина Иосифовна тогда схватила документы, спаслась через окно и отсиделась у знакомых. После пожара в доме поменяли деревянные двери и полы, покрасили стены внутри. «Хай бы он вообще сгорел, да мы бы, может, уже давно в квартирах бы жили», — говорит жительница.

Галина Иосифовна мечтает о квартире с удобствами. «Хоть бы полежать, кажется, в ванне! — мечтает она. — На старость лет. Ну так хочу помыться в ванне, что аж не могу! Чтобы это моя, это моя ванна! Отдохнуть за всю оставшуюся жизнь! Мне кажется я, если бы помылась в ванне, то бы покрасивела».

Ее дочь говорит, что им не обязательно нужна новая квартира. Просто такая, которая бы не разваливалась и где были бы нормальные условия для жизни.



Карина, 4-летняя жительница дома № 40, демонстрирует свою куклу Машу

Борьба

«У меня спрашивают: „Где вы живете?“ Я отвечаю: „В филиале Брестской крепости“. В Бресте я часто бываю, ходила и в Брестскую крепость — там точно такой же кирпич, как в нашем доме», — говорит Галина Иосифовна.

Женщина уже три раза ходила со своей проблемой в райисполком, но толку пока не добилась.

«Когда-то мы ходили со Светой Быстринович из 6-й квартиры на прием, еще Доманевский принимал, — рассказывает она. — Мы плакали, просили „на прамилуй бог“: „Помогите нам“. Он пообещал: „Я вам обязательно дам квартиры, Быстринович и Фоминых!“ Мы со Светкой такие довольные: „Ой, спасибо вам!“ Идём улыбаемся и представляем, что мы в квартирах скоро будем жить. А потом он резко — раз — и в Гродно уехал».

В 2015 году соседки пошли к зампреду райисполкома Юрию Берёзко. Они говорят, что после визита к Берёзко в барак приходила комиссия, которая установила, что здесь еще можно жить. Вскоре в квартирах Быстринович и Фоминых заменили окна, а вокруг дома сделали отмостку. Но и вокруг окон, и в отмостке уже образовались новые большие щели. Тогда же над подъездом повесили металлический козырёк, прибили его прямо к старой кирпичной арке.

13 марта Галина Фоминых, Светлана Быстринович и Надежда Тимофеева ходили на прием к председателю райисполкома Андрею Янчевскому. Теперь к 13 апреля они ждут ответа на свое обращение.



Крыльцо дома № 40 по улице Вечеркевича. Новый козырёк прибили к старой кирпичной арке

В начале апреля «Кур'ер» отправил официальные запросы в Слуцкий филиал РУП «Минское областное агентство по государственной регистрации и земельному кадастру» об оценке состояния дома, в Слуцкое ЖКХ — о стоимости капитального ремонта дома (ремонт делали в 1996 году) и в Слуцкий райисполком — о возможности расселения дома. Ответы на запросы ожидаются в установленные законодательством сроки.