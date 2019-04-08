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В Слуцке жители барака просят расселить их. Власти отвечают, что 93-летний дом пригоден для жилья
Источник материала: Tut.by
Случчанка Галина Фоминых живет в старом кирпичном бараке № 40 на улице Вечеркевича. Уже несколько лет она добивается расселения дома, говорит, что он разваливается. Однако власти так не считают, пишет
Судьба дома № 40
Галина Иосифовна живет в бараке на Вечеркевича с 1987 года. Заселилась сюда в маленькую комнату с двумя детьми, когда разошлась с мужем. Сейчас ей 63 года, она на пенсии и работает кондуктором. С ней живут дочь и две маленькие внучки — 4-х и 12-ти лет.
По документам год постройки барака — 1926-й, хотя жильцы считают, что дом старше «документальных» 93-х лет. По их мнению, барак построен в той же манере и из такого же кирпича, что и бывшее здание коммерческого училища.
Раньше у дома было две деревянные пристройки. В начале 90-х жильцы писали властям просьбы отремонтировать его. В 1994-м здесь начался капитальный ремонт. Галину Иосифовну с детьми временно перевели в барак на Монахова. Там они прожили около 2-х лет, а в 1996-м вернулись обратно. К тому времени деревянные пристройки снесли, оставили только старое кирпичное строение. Большинство жильцов расселили.
«Всех расселили, а нас оставили, все одно как мы не люди, — говорит Галина Иосифовна. — Сказали, что хороший дом, можно ещё жить».
После ремонта Галине Фоминых дали две комнаты с маленькой кухней. Квартиру женщина приватизировала, но жалеет об этом. «За что я плачу, за развалины?» — сетует она.
Дом снаружи
На внешнем виде дома отразились все перипетии, через которые ему пришлось пройти.
На торцах остались квадраты старой штукатурки от деревянных пристроек. Там, где кровли пристроек примыкали к зданию, остались полосы. Стены с дырами, трещинами, торчащими гвоздями, металлическими стяжками и обрывками проводов.
Над дверьми и кое-где над окнами остались арочные кирпичные перемычки. На торце видны замурованные окна, которые явно были здесь ещё до деревянных пристроек.
Из козырька под крышей и из стен выпадают кирпичи. Крыльцо выщерблено.
Дом внутри
Два года назад Галина Фоминых делала ремонт и выяснила, что стены различаются по высоте на 10−20 см. В стенах пришлось заделывать дыры. «Где сейчас кресло стоит, была дыра в стене, можно было просунуть руку к соседке», — рассказывает дочь Галины Иосифовны Наташа.
Трещины в стенах тоже заделывали, но они уже появились снова. Потолки «провисают» дугой, в них щели. Двери плохо закрываются из-за проседания потолка.
Быт жильцов
В бараке нет никаких удобств, только отопление. Галина Фоминых с дочерью готовят на привозном газе, а стирают в автоматической машинке «Атлант». Они набирают из колонки на улице 15 литров воды, заносят в дом, а после стирки выносят. Чтобы прополоскать, снова нужно таскать туда-сюда 15 литров воды. Поэтому летом полоскают прямо под колонкой. Санузла нет.
Барак находится на балансе ЖКХ. Жильцы говорят, что случаются перебои с отоплением и что в начале года почти месяц не было воды в колонке.
Из-за щелей и маленьких батарей в квартире зимой холодно, девочки часто болеют. «Младшая каждый месяц на больничном. Простуда», — говорит дочь Галины Фоминых Наталья.
Галина Иосифовна говорит, что ни в детском саду, ни в школе не интересовались, как живут дети: «Про нас все забыли. Мы тут заброшенные на Вечеркевича, 40».
В апреле 2006 года ночью в коридоре дома случился пожар. Потом жильцам сказали, что загорелась проводка. Галина Иосифовна тогда схватила документы, спаслась через окно и отсиделась у знакомых. После пожара в доме поменяли деревянные двери и полы, покрасили стены внутри. «Хай бы он вообще сгорел, да мы бы, может, уже давно в квартирах бы жили», — говорит жительница.
Галина Иосифовна мечтает о квартире с удобствами. «Хоть бы полежать, кажется, в ванне! — мечтает она. — На старость лет. Ну так хочу помыться в ванне, что аж не могу! Чтобы это моя, это моя ванна! Отдохнуть за всю оставшуюся жизнь! Мне кажется я, если бы помылась в ванне, то бы покрасивела».
Ее дочь говорит, что им не обязательно нужна новая квартира. Просто такая, которая бы не разваливалась и где были бы нормальные условия для жизни.
Борьба
«У меня спрашивают: „Где вы живете?“ Я отвечаю: „В филиале Брестской крепости“. В Бресте я часто бываю, ходила и в Брестскую крепость — там точно такой же кирпич, как в нашем доме», — говорит Галина Иосифовна.
Женщина уже три раза ходила со своей проблемой в райисполком, но толку пока не добилась.
«Когда-то мы ходили со Светой Быстринович из 6-й квартиры на прием, еще Доманевский принимал, — рассказывает она. — Мы плакали, просили „на прамилуй бог“: „Помогите нам“. Он пообещал: „Я вам обязательно дам квартиры, Быстринович и Фоминых!“ Мы со Светкой такие довольные: „Ой, спасибо вам!“ Идём улыбаемся и представляем, что мы в квартирах скоро будем жить. А потом он резко — раз — и в Гродно уехал».
В 2015 году соседки пошли к зампреду райисполкома Юрию Берёзко. Они говорят, что после визита к Берёзко в барак приходила комиссия, которая установила, что здесь еще можно жить. Вскоре в квартирах Быстринович и Фоминых заменили окна, а вокруг дома сделали отмостку. Но и вокруг окон, и в отмостке уже образовались новые большие щели. Тогда же над подъездом повесили металлический козырёк, прибили его прямо к старой кирпичной арке.
13 марта Галина Фоминых, Светлана Быстринович и Надежда Тимофеева ходили на прием к председателю райисполкома Андрею Янчевскому. Теперь к 13 апреля они ждут ответа на свое обращение.
В начале апреля «Кур'ер» отправил официальные запросы в Слуцкий филиал РУП «Минское областное агентство по государственной регистрации и земельному кадастру» об оценке состояния дома, в Слуцкое ЖКХ — о стоимости капитального ремонта дома (ремонт делали в 1996 году) и в Слуцкий райисполком — о возможности расселения дома. Ответы на запросы ожидаются в установленные законодательством сроки.
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Случчанка Галина Фоминых живет в старом кирпичном бараке № 40 на улице Вечеркевича. Уже несколько лет она добивается расселения дома, говорит, что он...
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