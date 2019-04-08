Фестиваль документального кино стран СНГ ждет молодых режиссеров

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В белорусской столице начался прием заявок на участие в международном фестивале документального кино. Каким будет его формат, обсудили в ходе видеомоста организаторы из Минска и Москвы, сообщает телеканал «МИР 24».

По словам участников дискуссии, в прошлом году поступило более 150 работ из 20 стран. Будущий фестиваль открыт для всего мира, но в короткую программу попадут только те фильмы, которые актуальны именно для СНГ. Особое внимание уделят молодым документалистам.

«В нем предусмотрено большое участие молодежи. Коротких фильмов, которые могут быть сняты даже на мобильные телефоны, которые могут распространяться через социальные сети. Это очень важно, что он не будет привязан только к телевизионному эфиру», – рассказал руководитель белорусского информационного агентства Андрей Качура.