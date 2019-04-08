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Столичный таксист, который заставляет пассажиров пристегиваться: «Сам не нарушаю и другим не даю»

09.04.2019 07:30 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

«Попался странный таксист — заставляет меня пристегиваться, если нет — грозится высадить!» — позвонила нам прямо из салона такси возмущенная минчанка, которая вызвала авто одной из столичных служб. В итоге недовольная пассажирка все-таки пристегнулась, а нам сообщила данные своего «обидчика». AUTO.TUT.BY поговорил с принципиальным водителем о спорах с пассажирами и о том, как заставляет жить по закону и клиентов, и инспекторов ГАИ.


«Они не понимают, что ремень может спасти их жизнь»

— Я часто езжу на такси и ни разу не встречалась с водителями, которые бы заставляли пристегнуться или отказывались остановить машину там, где мне надо выйти, пусть даже это будет не по правилам. Все стараются угодить пассажиру, ведь он платит деньги, — поделилась своим мнением раздосадованная пассажирка Марина.

Игорь, тот самый «странный водитель», с такой позицией не согласен: закон нельзя нарушать никому.

— В пассажирских перевозках за людей в первую очередь отвечает водитель, а не диспетчерская служба или фирма-перевозчик, у которой с документами на услугу все в порядке. И случись что — по закону сразу уголовное дело будет заведено на водителя.

Таким правильным водителем Игорь был не всегда: в 1997-м, когда только получил права, как многие «чайники», которые едва почувствовали машину, мог полихачить, нарушить правила.

— С годами я задумался о том, что жизнь дается один раз. Сейчас, когда вижу чьи-то «шашечки» на дороге, приходит лишь одна мысль: «Доездишься когда-нибудь».

Таксовать мужчина начал около двух лет назад: «заставила экономическая ситуация». За время работы у перевозчика нарушений ПДД у водителя нет — получить бы за это благодарность от клиентов, но большинство пассажиров только критикуют и угрожают.

— Чаще всего пассажирам не нравится, что перед началом поездки, вне зависимости на каком месте они сидят, я прошу их пристегнуться ремнями безопасности. Некоторые реагируют очень бурно, чего я только не слышал в ответ: «Где это написано?», «А в такси надо пристегиваться?», «Мне это не надо, давайте везите». Помню, одна девушка посоветовала мне обрезать ремни! Многие предлагают оплатить штраф, если ГАИ остановит. Да не надо мне никаких оплат — штраф-то на меня ляжет, и в базу моя фамилия будет внесена. Да и работы можно лишиться.


Игорь недоумевает: почему пассажиры недовольны? Ведь он заботится об их безопасности, хочет доставить их целыми и невредимыми.

— В ответ на возражения клиентов я перечисляю им пункты 9.5 и 9.7, главу 23 ПДД. Но некоторые даже не хотят это слушать. Тогда я говорю: пристегивайтесь — или я вас не повезу.

Глава 3 ПДД Беларуси. Права и обязанности водителей

Водитель обязан:

9.5. быть пристегнутым и не перевозить пассажиров с непристегнутыми ремнями безопасности при движении в механическом транспортном средстве, оборудованном ремнями безопасности, а при движении на мотоцикле, мопеде — быть в застегнутом мотошлеме и не перевозить пассажиров без застегнутого мотошлема. Ремнем безопасности также должно быть пристегнуто лицо, обучаемое управлению механическим транспортным средством.

Допускается не пристегиваться ремнями безопасности только для:

— лица, обучающего управлению механическим транспортным средством, когда транспортным средством управляет обучаемый управлению;

— пассажира транспортного средства оперативного назначения, водителя автомобиля-такси — при движении в населенном пункте;

— пассажира и водителя с медицинскими противопоказаниями, перечень которых определяется Министерством здравоохранения;

9.7. обеспечить безопасные условия перевозки пассажиров.

Получив такой ультиматум, пассажиры чаще всего соглашаются, но есть и те, кто предпочитает вызвать другую машину и угрожает.

— Они не понимают, что удар может «прилететь» с любой стороны и ремень может спасти их жизнь. Помню, ехали парень и девушка, тоже недовольно пристегнулись. Когда стояли на красном, в рядом стоящую машину врезался ЗИЛ-«бычок», а та в нас. Так у пассажирки от удара аж телефон выпал из рук. Испугалась она очень, извинилась передо мной и сказала, что теперь всегда будет пристегиваться.

«Таксисты сами виноваты: готовы из-за денег везти клиента на любых условиях»

Есть и другие нарушения ПДД, на которые водителя толкают пассажиры: например, просят остановиться в неположенном месте, подождать их там или большой компанией хотят ехать сразу.

— Не соглашаюсь. Да, теряю иногда заказы, но чаще мои законные требования отражаются на рейтинге, он становится ниже.


Иногда Игорь задает своим пассажирам один почти философский вопрос, на который еще никто не ответил.

— Спрашиваю: почему вы доверяете свою жизнь водителю такси, откуда у вас уверенность, что вы доедете с этим человеком куда вам надо? Ведь они тоже попадают в ДТП, бывает, что и пьяные ездят. Молчат мои пассажиры…

Мужчина уверен: сами таксисты виноваты в таком поведении пассажиров — приучили клиентов так себя вести. А все потому, что его коллегам хочется выживать, а для этого надо зарабатывать деньги. Вот пассажиры и манипулируют этим.


— Из-за копеек водитель такси готов на любых условиях везти клиента — как тот захочет. При этом он будет подвергать опасности и пассажиров, и других водителей. Да и вообще, наша работа ассоциируется с какой-то низкосортной, пассажиры думают что-то типа «какой-то таксист будет мною командовать, еще чего!». Клиенты ставят нас ниже, чем себя, хотя, может, некоторые из них и сами работают в сфере обслуживания.


Книжку по ПДД Игорь всегда возит в машине, да и открывает ее очень часто: изучает всякие спорные дорожные ситуации или просто освежает в памяти правила

Игорь приучает соблюдать ПДД и других автомобилистов: ему очень не нравится, когда какой-то водитель на дороге ведет себя по-хамски.

— Из недавнего: на улице Бровки стояли в двух полосах машины — ждали, когда можно будет проехать перекресток. А я по встречке в это время ехал, смотрю — в лобовую на меня девушка на крутом Mercedes прет: вот это наглость, постоять вместе во всеми тяжело, самая умная нашлась! Проехать по встречной я ей не дал: гнал задом назад, пока она не заехала обратно в свою полосу. Так она ехала, по телефону разговаривала, да еще мне средний палец показывала!


«Закон для всех один и для ГАИ тоже»

Злым и твердолобым Игорь себя не считает, говорит, если даже он прав, но кто-то по-человечески попросит пропустить, то он пропустит, «не жалко».

Но вот кого Игорь любит «поучить» исполнению законов — так это инспекторов ГАИ: мужчина считает, что им вольно трактовать закон и отступать от его выполнения не положено.

— Гаишники любят останавливать, даже если водитель не совершил никакого правонарушения. Я в таких случаях интересуюсь: «Инспектор, какая причина остановки?». У всех один ответ: «Проверка документов». Ну не могут они останавливать для проверки документов — нет такой причины, — считает Игорь.


КоАП также находится в бардачке авто Игоря — на всякий случай. ПИКоАП тоже имеется — только дома

Таксист в таких случаях вступает в спор с инспектором и доказывает неправомерность его действий.

— Я говорю им, почему не соблюдаете приказ МВД № 155? Там четко прописано, когда вы имеете право останавливать водителей. Они начинают ссылаться на ПДД, внутреннее постановление. А я им, мол, нет, дорогой инспектор, вы не правы.

Несколько раз инспекторы ГАИ хотели привлечь Игоря за неповиновение, но дело таксист решал просто: требовал вызвать на место «главного», а тот всегда водителю желал счастливого пути и отпускал.


— Конечно, мне было бы проще дать им документы и уехать через пару минут. Но нет, я так делать не буду. Потому что закон для всех, в том числе и для ГАИ. Они служители закона, борцы с нарушителями, так почему я не должен нарушать, а они могут себе это позволить?

При возникновении противоречий между таксистом и гаишником Игорь снимает всю беседу на камеру мобильного телефона, чем тоже злит милиционеров.

— На ПИКоАП ссылаются, якобы мне нельзя их снимать. Но они ошибаются: их работа гласная, и я могу снимать их в любом месте.


Игорь не знает, сколько ему еще придется работать в такси, и надеется, что перевозки — это не навсегда. Даже его близкий друг считает, что таксовать — не для Игоря.

— Моя душа лежит к музыке — я же ударник. Занимаюсь в студии — ощущения неповторимые, душа ликует и поет. Не знаю, как сложится моя жизнь, но я хотел бы посвятить ее музыке.

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AUTO.TUT.BY поговорил с принципиальным водителем о спорах с пассажирами и о том, как заставляет жить по закону и клиентов, и инспекторов ГАИ.
 
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