За и против: стоит ли покупать квартиру

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Квартира (в идеале в Минске) – одна из ключевых составляющих успеха для рядовых белорусов. Но так ли хорошо иметь собственную квартиру? И главное, так ли это выгодно?

Чтобы ответить на эти вопросы, определим преимущества покупки квартиры.