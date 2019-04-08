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За и против: стоит ли покупать квартиру

09.04.2019 07:12 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

За и против: стоит ли покупать квартиру
Фото: Myfin.by

Квартира (в идеале в Минске) – одна из ключевых составляющих успеха для рядовых белорусов. Но так ли хорошо иметь собственную квартиру? И главное, так ли это выгодно?

Чтобы ответить на эти вопросы, определим преимущества покупки квартиры.

 
Теги: Минск
 
 
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В рамках проекта За и Против разберемся, стоит ли выбиваться из сил и переплачивать по кредитам ради того, чтобы однажды стать собственником заветных квадратных...
 
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