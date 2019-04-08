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Экспансия РФ в Африке: СМИ узнали об участии российских политтехнологов в выборах на Мадагаскаре

09.04.2019 07:27 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В начале марта 2018 года на Мадагаскар прибыли российские политтехнологи для подкупа по меньшей мере шести кандидатов в президенты страны, сообщает Русская служба Би-би-си со ссылкой на источники.



Андри Радзуэлина одержал победу на выборах президента Мадагаскара

По информации агентства, россияне поселились в уединенном отеле на окраине Антананариву под видом "туристов". Среди них были замечены пиарщик Роман Поздняков, бывший функционер финансовой пирамиды МММ Андрей Крамар и переводчик Владимир Боярышев. Российские политтехнологи, предположительно, связаны с бизнесменом и "поваром Путина" Евгением Пригожиным.

Собеседники Би-би-си рассказали, что россияне заключили контракты по меньшей мере с шестью из 36 кандидатов в президенты Мадагаскара. Получив "несколько тысяч евро наличными" от россиян, они обязывались поддержать того кандидата, который будет иметь наибольшие шансы на прохождение во второй тур.

Два бывших кандидата в президенты Мадагаскара подтвердили Би-би-си, что получали деньги от "туристов" из России.

"Они заплатили наличными, в чемодане. Они еще внесли избирательный залог за участие в президентских выборах. 12 тысяч евро залог, 5 тысяч евро в чемодане", - рассказал основатель Церкви Апокалипсиса пастор Андре Кристиан Мэйлхол.

По его словам, россияне потребовали от него выйти из предвыборной гонки, как только опросы показали, что он не проходит во второй тур. Пастор отказался.


Би-би-си отмечает, что россияне также участвовали в предвыборной кампании бывшего премьер-министра Мадагаскара Жана Березики. По словам Березики, россияне предложили бюджет в $2 млн, но в результате передали лишь "очень небольшую сумму".

"Мне кажется, они предлагали помочь нескольким кандидатам, включая меня. Они спросили, готов ли я вести дипломатию Мадагаскара. Конечно, ответил я", - рассказал он.

В итоге на выборах в Мадагаскаре победил бывший глава государства Андри Радзуэлина. Победитель на вопрос о возможном российском вмешательстве сказал, что "не является кандидатом от какой-либо страны".

 
 
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В начале марта 2018 года на Мадагаскар прибыли российские политтехнологи для подкупа по меньшей мере шести кандидатов в президенты страны, сообщает Русская служба...
 
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