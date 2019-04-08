Девять уголовных дел возбуждено в отношении жителя Гродно за махинации с одной машиной

У гражданина имелся старый автомобиль, который, по сути, стоил порядка пятисот долларов. Однако молодой человек смог найти жителя города Гродно, которому продал машину за три тысячи долларов. Проблема возникла потом, когда через несколько дней транспортное средство сломалось.





Молодой человек забрал автомобиль для «ремонта» и под этим предлогом стал вымогать у жителя Гродно деньги на восстановление. В итоге, со всеми неурядицами потерпевший отдал еще порядка пяти тысяч долларов. Затем гражданин стал понимать, что в этой ситуации может быть какой-то подвох и стал требовать объяснений с продавца. Тот старался отговариваться, но испугался, когда узнал, что у потерпевшего есть записи их разговоров и переписка в социальных сетях.





В один из дней 26-летний мужчина заехал в гости к потерпевшему, избил его, а затем удалил всю переписку и записи телефонных разговоров.





Житель областного центра задержан. На сегодняшний день в отношении него возбуждено 9 уголовных дел.



