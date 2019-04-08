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Президент Бразилии допустил военное вторжение в Венесуэлу

09.04.2019 08:40 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Нельзя допустить, чтобы Венесуэла превратилась в «новую Кубу или КНДР», считает Жаир Болсонару.


Жаир Болсонару. Фото: Reuters

 По его словам, координировать военное вторжение Бразилии в Венесуэлу будет Совет национальной обороны и конгресс, пишет РБК.
Бразильский президент Жаир Болсонару заявил, что сейчас работает совместно с правительством США для того, чтобы «посеять раздор» в армии Венесуэлы. Об этом сообщает Reuters. В случае военного вторжения в Венесуэлу Болсонару заявил, что сперва обратится к Совету национальной обороны Бразилии и конгрессу и попросит у них скоординировать действия бразильских властей по этому вопросу.

«Мы не можем позволить Венесуэле стать новой Кубой или Северной Кореей», — считает бразильский президент. По его словам, в случае любого иностранного военного вмешательства в Венесуэле, вполне вероятно, что страну охватит партизанская война, которую будут проводить сторонники Мадуро и новое венесуэльское правительство, «кто бы ни пришел к власти».

В середине марта Болсонару выражал надежду на помощь США в освобождении венесуэльского народа. Тогда пресс-секретарь бразильского президента Отавиу Регу Баррус отмечал, что речь не идет о военном вторжении в Венесуэлу. Бразилия также требовала, чтобы российские военные, прибывшие в Боливарианскую республику в середине марта, покинули ее, так как это может привести к усугублению кризиса в стране. Единственным выходом из сложившейся ситуации является проведение выборов под руководством временного правительства, подчеркивал глава МИД Бразилии Эрнесту Араужу.


С января этого года в Венесуэле сохраняется двоевластие: часть венесуэльцев поддерживает спикера парламента республики Хуана Гуайдо, объявившего себя временным президентом страны. В этом статусе его признали США, большая часть стран Латинской Америки, ряд стран Евросоюза. Другая часть жителей Венесуэлы выступает в пользу действующего главы государства Николаса Мадуро. Последний отказался покидать свой пост до истечения полномочий.


 
 
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Нельзя допустить, чтобы Венесуэла превратилась в «новую Кубу или КНДР», считает Жаир Болсонару.
 
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