Президент Бразилии допустил военное вторжение в Венесуэлу

Жаир Болсонару. Фото: Reuters





пишет РБК. По его словам, координировать военное вторжение Бразилии в Венесуэлу будет Совет национальной обороны и конгресс,РБК.

Бразильский президент Жаир Болсонару заявил, что сейчас работает совместно с правительством США для того, чтобы «посеять раздор» в армии Венесуэлы. Об этом сообщает Reuters. В случае военного вторжения в Венесуэлу Болсонару заявил, что сперва обратится к Совету национальной обороны Бразилии и конгрессу и попросит у них скоординировать действия бразильских властей по этому вопросу.





«Мы не можем позволить Венесуэле стать новой Кубой или Северной Кореей», — считает бразильский президент. По его словам, в случае любого иностранного военного вмешательства в Венесуэле, вполне вероятно, что страну охватит партизанская война, которую будут проводить сторонники Мадуро и новое венесуэльское правительство, «кто бы ни пришел к власти».





В середине марта Болсонару выражал надежду на помощь США в освобождении венесуэльского народа. Тогда пресс-секретарь бразильского президента Отавиу Регу Баррус отмечал, что речь не идет о военном вторжении в Венесуэлу. Бразилия также требовала, чтобы российские военные, прибывшие в Боливарианскую республику в середине марта, покинули ее, так как это может привести к усугублению кризиса в стране. Единственным выходом из сложившейся ситуации является проведение выборов под руководством временного правительства, подчеркивал глава МИД Бразилии Эрнесту Араужу.









С января этого года в Венесуэле сохраняется двоевластие: часть венесуэльцев поддерживает спикера парламента республики Хуана Гуайдо, объявившего себя временным президентом страны. В этом статусе его признали США, большая часть стран Латинской Америки, ряд стран Евросоюза. Другая часть жителей Венесуэлы выступает в пользу действующего главы государства Николаса Мадуро. Последний отказался покидать свой пост до истечения полномочий.



