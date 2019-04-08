Говядина подорожала на 25%, пшено – на 27%, сыры – на 20%









Профсоюзы проанализировали рост цен на продукты. В первом квартале текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2018-го рост цен на говядину фиксируется на уровне 25%, пшено – 27%, сыры – 20%, капуста выросла в цене в 2 раза. Об этом сообщила на брифинге 8 апреля заместитель председателя ФПБ Елена Манкевич.

По ее словам, особое внимание профсоюзы уделяют районам с низким уровнем доходов. Большинство из них находятся в Витебской и Могилевской областях.





Е. Манкевич отметила, что ФПБ собирается инициировать создание правительственной рабочей группы, которая сможет взять под контроль ситуацию с ценами, а также с заработными платами в особо сложных районах.





1prof.by . – Если там закрываются предприятия, возможно, надо делать акцент на сферу услуг и дополнительные инвестиции. Свои предложения национальный профцентр собирается представить на ближайшем заседании Национального совета по трудовым и социальным вопросам. — Нам нужна дорожная карта по каждому из районов, чтобы реально оценить положение дел, – цитирует зампредседателя ФПБ. – Если там закрываются предприятия, возможно, надо делать акцент на сферу услуг и дополнительные инвестиции. Свои предложения национальный профцентр собирается представить на ближайшем заседании Национального совета по трудовым и социальным вопросам.









minsknews.by Анализом цен на социально значимые товары Федерация профсоюзов занимается третий год. Основная задача – оценить, насколько доступны товары первой необходимости, и проанализировать, как их удорожание коррелирует с ростом доходов. Требование о соразмерности цен и зарплат закреплено в Генеральном соглашении между правительством, профсоюзами и нанимателями, пишет





В рамках последних мониторингов профсоюзы анализировали рост цен по 98 наименованиям продуктов питания. Карта исследования обширна – это 137 населенных пунктов.



