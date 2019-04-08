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Говядина подорожала на 25%, пшено – на 27%, сыры – на 20%

09.04.2019 08:28 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Беларуси существенно продолжают дорожать говядина и сыры.



Профсоюзы проанализировали рост цен на продукты. В первом квартале текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2018-го рост цен на говядину фиксируется на уровне 25%, пшено – 27%, сыры – 20%, капуста выросла в цене в 2 раза. Об этом сообщила на брифинге 8 апреля заместитель председателя ФПБ Елена Манкевич.
По ее словам, особое внимание профсоюзы уделяют районам с низким уровнем доходов. Большинство из них находятся в Витебской и Могилевской областях.

Е. Манкевич отметила, что ФПБ собирается инициировать создание правительственной рабочей группы, которая сможет взять под контроль ситуацию с ценами, а также с заработными платами в особо сложных районах.

— Нам нужна дорожная карта по каждому из районов, чтобы реально оценить положение дел, – цитирует  зампредседателя ФПБ  1prof.by. – Если там закрываются предприятия, возможно, надо делать акцент на сферу услуг и дополнительные инвестиции. Свои предложения национальный профцентр собирается представить на ближайшем заседании Национального совета по трудовым и социальным вопросам.


Анализом цен на социально значимые товары Федерация профсоюзов занимается третий год. Основная задача – оценить, насколько доступны товары первой необходимости, и проанализировать, как их удорожание коррелирует с ростом доходов. Требование о соразмерности цен и зарплат закреплено в Генеральном соглашении между правительством, профсоюзами и нанимателями, пишет minsknews.by 

В рамках последних мониторингов профсоюзы анализировали рост цен по 98 наименованиям продуктов питания. Карта исследования обширна – это 137 населенных пунктов.


 
 
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В Беларуси существенно продолжают дорожать говядина и сыры.
 
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