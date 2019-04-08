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Бензин и солярка вырастут в цене еще на 13 копеек?

09.04.2019 08:24 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

По мнению Минфина, именно на столько должно подорожать автомобильное топливо, чтобы сделать нашу нефтепереработку безубыточной.

С 7 апреля в очередной раз подорожало автомобильное топливо, снова на копейку. Теперь 92-й бензин стоит 1,50 рубля, 95-й и дизельное топливо - 1,61, пишет kp.by
Только за этот год цены на топливо повышались уже 7 раз. А в прошлом году ценники на заправках переписывали 27 раз! На начало 2018 года, к примеру, 95-й бензин стоил 1,27 рубля. Получается, по грубым подсчетам, подорожал он с тех пор примерно на треть.

- Изменение розничных цен производится в связи с ростом стоимости нефти с учетом ее рыночной конъюнктуры, - сказано в официальном сообщении концерна «Белнефтехим». Также в концерне отмечают, что цены на нефть с начала года выросли на 17,9%, а на автомобильное топливо - всего на 3,9%. Поэтому цены будут повышаться регулярно, и «Белнефтехим» об этом заявлял прямым текстом.

Когда придет конец подорожаниям? Расчет озвучили в Минфине:

- Нефтепереработка в настоящее время убыточна. Даже для того, чтобы выйти на нулевую рентабельность, необходимо еще увеличение и этой цены, по оценкам «Белнефтехима», на 9 - 13 копеек, - рассказал в эфире ОНТ начальник главного управления Министерства финансов Беларуси Игорь Пуркалик.

Получается, топливо в этом году должно дорожать еще как минимум 9 раз, и в результате будет стоить, если в пример снова приводить 95-й бензин, от 1,7 до 1,74 рубля.


 
 
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По мнению Минфина, именно на столько должно подорожать автомобильное топливо, чтобы сделать нашу нефтепереработку безубыточной.
 
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