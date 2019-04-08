В Беларуси в семи регионах на зарплату люди не могут купить даже минимальный набор продуктов

Федерация профсоюзов в первом квартале текущего года насчитала несколько десятков депрессивных районов с точки зрения размера заработной платы. Больше всего их в Витебской и Могилевской областях. Называть эти районы в федерации не стали. Напомним, в мае прошлого года в целом по стране было 35 таких проблемных районов, а в ноябре — 6, среди них — Шарковщинский, Браславский и Миорский. Здесь зарплаты не позволяют приобрести набор продуктов и оплатить услуги в пределах минимального потребительского бюджета.





— В основном это сельскохозяйственные районы, где летом заработки увеличиваются, а к зиме значительно падают. Низкий уровень заработной платы, как правило, связан с тем, что там закрываются последние промышленные предприятия и не очень хорошая почва, которая дает не очень хороший урожай, — поясняет заместитель председателя ФПБ Елена Манкевич. — Есть расчеты Минтруда и Минздрава, какое количество и чего люди должны съедать в месяц. Эти продукты входят в минимальный потребительский набор. Мы смотрим, сколько зарабатывает семья из двух взрослых и двух детей в каждом районе и сколько и чего она может себе позволить купить на эти деньги.





По словам зампредседателя, семьи в проблемных районах не могут себе позволить купить минимальный набор продуктов.





ФПБ собирается предложить правительству создать рабочую группу по развитию таких районов. Профсоюзы считают, что там нужно развивать сферу услуг или привлекать дополнительные инвестиции.



