Определена самая главная опасность вулканов для людей

Фото: Davide Anastasi / Xinhua / Globallookpress.com





Ученые Университета Мэсси (Новая Зеландия) выяснили, почему пирокластические потоки, возникающие при извержении вулканов, достигают высоких скоростей и причиняют сильные разрушения. Статья исследователей опубликована в журнале Nature Geoscience.





Исследователи провели крупномасштабное моделирование вулканических извержений. Для этого они поместили более одной тонны смешанного с воздухом горячего материала, включая пемзу и пепел, на «горку» длиной 35 метров, симулирующую склон вулкана. Ход эксперимента был записан на высокоскоростную камеру.





При скольжении пепла и обломков породы вниз возникает аналог пирокластического потока. При этом в его основании формируется богатый воздухом слой. Область плотного горячего материала образуется вблизи основания течения и перемещается поверх газа с низким трением.









Пирокластические потоки возникают во время катастрофических извержений по типу плинианских или пелейских. Они образуются при разрушении части эруптивной колонны или лавового купола. Внутри потока температура может повышаться до тысячи градусов Цельсия, а скорость такой горячей лавины достигает 700 километров в час. Это явление является причиной более половины смертей, связанных с извержениями.



