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В Беларуси теперь машин больше, чем у россиян

09.04.2019 08:10 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белстат подсчитал обеспеченность белорусского населения легковыми автомобилями. Оказалось, что по этому показателю мы опережаем Россию.

В Беларуси теперь машин больше, чем у россиян
Фото: Павел Мурашко
 А вот европейским странам сильно проигрываем. По сравнению с 2005 годом уровень автомобилизации вырос почти в два раза, но основной парк составляют все же подержанные автомобили.

По итогам 2018 года в Беларуси насчитали чуть более 3 млн легковых автомобилей, находящихся в собственности граждан. Это на 58 300 авто больше, чем было зафиксировано в 2017 году. Таким образом, на 1000 жителей приходится 320 легковых автомобилей. По этому показателю Беларусь занимает среднюю позицию в рейтинге автомобилизации стран мира. Общее же количество транспортных средств в Беларуси, включая автобусы и грузовые автомобили, — 3 млн 615 тысяч 833 единицы. При этом численность населения на 2018 год составляла 9 млн 501 тысяча 368 человек, пишет auto.tut.by

В Европе самым автомобилизированным государством является Люксембург. Там на тысячу жителей приходится 654 автомобиля. В известной своим автопромом и идеальными дорогами Германии этот показатель составляет 556 машин. А больше всего ходят пешком или передвигаются на общественном транспорте в Турции — там на тысячу жителей приходится всего 142 автомобиля.

У наших ближайших соседей ситуация такая: в России на тысячу жителей приходится 288 машин, в Украине — 215, в Литве — 415, в Польше — 571. Белорусская ситуация с обеспеченностью автомобилями похожа на латвийскую — там на тысячу жителей приходится 338 авто.


Напомним, в 2018 году в Беларуси было продано 52 835 новых автомобилей, что стало рекордом авторынка. Это позволило Беларуси немного подняться в рейтинге по количеству новых авто по сравнению с 2017 годом. Если тогда на тысячу жителей приходилось 4 автомобиля, то по итогам 2018 года — 5,5 авто.


 
 
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Белстат подсчитал обеспеченность белорусского населения легковыми автомобилями. Оказалось, что по этому показателю мы опережаем Россию.
 
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