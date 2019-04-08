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Трамп выбрал нового главу Секретной службы США

09.04.2019 08:09 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Джеймс Мюррей заменит на этом посту Рэндольфа Аллеса


REUTERS/Erin Scott

Президент США Дональд Трамп намерен назначить на пост главы Секретной службы сотрудника агентства Джеймса Мюррея.

Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, передает AP.

По ее словам, Мюррей вступит в должность в мае 2019 года, заменив на этом посту Рэндольфа Аллеса.

Сандерс сообщила, что за последние два года Аллес "проделал огромную работу в агентстве", и что Трамп благодарен ему за службу.

Она отказалась назвать причины смены главы Секретной службы США. Однако источники AP в администрации Трампа заявили, что отставка Аллеса связана с личным конфликтом внутри агентства. 

Ранее СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп распорядился уволить главу Секретной службы США Рэндольфа Аллеса.

Аллеса отправили в отставку после того, как Трамп принял решение уволить министра внутренней безопасности Кирстен Нильсен. Секретная служба США подчиняется министру внутренней безопасности.


 
 
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Джеймс Мюррей заменит на этом посту Рэндольфа Аллеса
 
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