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Трамп выбрал нового главу Секретной службы США
Источник материала: Партизан
Джеймс Мюррей заменит на этом посту Рэндольфа Аллеса
REUTERS/Erin Scott
Президент США Дональд Трамп намерен назначить на пост главы Секретной службы сотрудника агентства Джеймса Мюррея.
Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс,
По ее словам, Мюррей вступит в должность в мае 2019 года, заменив на этом посту Рэндольфа Аллеса.
Сандерс сообщила, что за последние два года Аллес "проделал огромную работу в агентстве", и что Трамп благодарен ему за службу.
Она отказалась назвать причины смены главы Секретной службы США. Однако источники AP в администрации Трампа заявили, что отставка Аллеса связана с личным конфликтом внутри агентства.
Ранее СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп распорядился уволить главу Секретной службы США Рэндольфа Аллеса.
Аллеса отправили в отставку после того, как Трамп принял решение уволить министра внутренней безопасности Кирстен Нильсен. Секретная служба США подчиняется министру внутренней безопасности.
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Джеймс Мюррей заменит на этом посту Рэндольфа Аллеса
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