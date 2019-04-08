В Минске задержан подозреваемый в серии краж аккумуляторных батарей с грузовых машин

38-летний мужчина попался сразу же после хищения двух аккумуляторных батарей из автомашины «Ифа». Как пояснил задержанный, аккумуляторы он похищал, чтобы впоследствии продать. Действовал мужчина по отработанной схеме в разных районах столицы. Ночью он подъезжал вплотную к грузовику, снимал батареи и складывал их на заднее сидение своего авто. Похищенное сбывал, а вырученные деньги тратил на погашение двух кредитов и оплату съемного жилья.





В ходе обыска у минчанина изъято 14 аккумуляторных батарей от большегрузных автомобилей. Уже установлена причастность задержанного к совершению 6 хищений.





Материалы проверки преданы в Московский, Ленинский, Заводской и Партизанский районные отделы Следственного комитета (г.Минска) для дачи правовой оценки.



