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В Минске задержан подозреваемый в серии краж аккумуляторных батарей с грузовых машин

09.04.2019 08:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сотрудники милиции задержали с поличным минчанина, который совершал кражи аккумуляторных батарей с большегрузных машин, сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в ГУВД Мингорисполкома.

38-летний мужчина попался сразу же после хищения двух аккумуляторных батарей из автомашины «Ифа». Как пояснил задержанный, аккумуляторы он похищал, чтобы впоследствии продать. Действовал мужчина по отработанной схеме в разных районах столицы. Ночью он подъезжал вплотную к грузовику, снимал батареи и складывал их на заднее сидение своего авто. Похищенное сбывал, а  вырученные деньги тратил на погашение двух кредитов и оплату съемного жилья.

В ходе обыска у минчанина изъято 14 аккумуляторных батарей от большегрузных автомобилей. Уже установлена причастность задержанного к совершению 6 хищений.

Материалы проверки преданы в Московский, Ленинский, Заводской и Партизанский районные отделы Следственного комитета (г.Минска) для дачи правовой оценки.


 
Теги: Минск
 
 
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Сотрудники милиции задержали с поличным минчанина, который совершал кражи аккумуляторных батарей с большегрузных машин, сообщили корреспонденту агентства...
 
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