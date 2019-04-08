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Рейтинг ВТА. Соболенко сохранила 10-ю позицию, Азаренко поднялась на 60 место
Источник материала: Партизан
В обновленном рейтинге ВТА по-прежнему лидирует японка Наоми Осака. Арина Соболенко сохранила 10-ю позицию, а Виктория Азаренко, благодаря выходу в финал на турнире в Монтеррее, поднялась на 60 место.
1 (1). Наоми Осака (Япония) – 5967
2 (2). Симона Халеп (Румыния) — 5782
3 (3). Петра Квитова (Чехия) — 5645
4 (4). Каролина Плишкова (Чехия) — 5580
5 (5). Ангелика Кербер (Германия) — 5220
6 (7). Элина Свитолина (Украина) — 5020
7 (6). Кики Бертенс (Нидерланды) — 4640
8 (8). Слоан Стивенс (США) — 4386
9 (9). Эшли Барти (Австралия) — 4275
10 (10). АРИНА СОБОЛЕНКО — 3595...
35 (35). АЛЕКСАНДРА САСНОВИЧ — 1495...
60 (67). ВИКТОРИЯ АЗАРЕНКО — 1001...
65 (62). ВЕРА ЛАПКО — 871
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В обновленном рейтинге ВТА по-прежнему лидирует японка Наоми Осака. Арина Соболенко сохранила 10-ю позицию, а Виктория Азаренко, благодаря выходу в финал на турнире...
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