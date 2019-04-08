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В Пинске 10 преподавателей колледжа попались на взятках

09.04.2019 08:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сразу 10 преподавателей Пинского государственного аграрно-технического колледжа проходят по уголовному делу о взятках. Они получали от учащихся материальные вознаграждения за успешную сдачу контрольных работ и экзаменов, сообщает областная милиция.

В управлении внутренних дел Брестского облисполкома сообщили, что сначала в поле зрения оперативников попали заместитель директора Пинского государственного аграрно-технического колледжа и три преподавателя. Об их противоправных действиях стало известно в конце января. В ходе разбирательства число подозреваемых увеличилось до 10 человек.
 
Студенты колледжа носили преподавателям деньги и материальные ценности, а те обеспечивали им успешную сдачу экзаменов и контрольных работ. Всего фигуранты дела получили денег и материальных ценностей на сумму более 3200 рублей. Было возбуждено 15 уголовных дел по статье «Получение взятки».


 
 
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Сразу 10 преподавателей Пинского государственного аграрно-технического колледжа проходят по уголовному делу о взятках. Они получали от учащихся материальные...
 
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