В Пинске 10 преподавателей колледжа попались на взятках

В управлении внутренних дел Брестского облисполкома сообщили, что сначала в поле зрения оперативников попали заместитель директора Пинского государственного аграрно-технического колледжа и три преподавателя. Об их противоправных действиях стало известно в конце января. В ходе разбирательства число подозреваемых увеличилось до 10 человек.

Студенты колледжа носили преподавателям деньги и материальные ценности, а те обеспечивали им успешную сдачу экзаменов и контрольных работ. Всего фигуранты дела получили денег и материальных ценностей на сумму более 3200 рублей. Было возбуждено 15 уголовных дел по статье «Получение взятки».



