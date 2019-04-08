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Число погибших в боях за Триполи возросло до 50

09.04.2019 07:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Более 50 человек погибли в столкновениях между враждующими силами в Ливии при попытке захватить контроль над столицей. Среди жертв есть и мирные жители, передает Associated Press.


 Фото: Goran Tomasevic / Reuters


Около 3,4 тысячи человек покинули свои жилища или оказались заблокированы и не смогли получить помощь спасателей. Два врача, которые рискнули вызволить раненых из зоны боевых действий, были убиты, сообщает агентство.

 

8 апреля силы Ливийской национальной армии (ЛНА) под руководством фельдмаршала Халифы Хафтара нанесли ракетный удар по действующему аэропорту в Триполи. Он попал на видео.

  

Ранее в этот же день сообщалось о 32 погибших в боях и полсотни раненых.

 

Хафтар начал наступление на Триполи 4 апреля.

 

В 2011 году в Ливии вспыхнула гражданская война. Был свергнут и убит полковник Муаммар Каддафи, правивший страной с 1969 года. На стороне его противников воевали силы международной коалиции, в которую вошли Франция, США, Великобритания и другие страны. В настоящее время Ливия находится в ситуации двоевластия: на востоке в городе Тобрук заседает парламент, на западе в Триполи — правительство национального согласия.

 
 
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Более 50 человек погибли в столкновениях между враждующими силами в Ливии при попытке захватить контроль над столицей. Среди жертв есть и мирные жители, передает...
 
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