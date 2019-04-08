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Маноло Каденас: Мешков поставил перед выбором — или ухожу из сборной Аргентины, или прямо сейчас покидаю БГК
Источник материала: Партизан
Бывший главный тренер БГК имени Мешкова Маноло Каденас прокомментировал для корреспондентов
- Когда стало известно о вашем уходе?
- После полуфинала CЕХА-лиги с "Вардаром" у меня состоялся разговор с Александром Мешковым. Он поставил перед выбором: или ухожу из сборной Аргентины, или прямо сейчас покидаю БГК. На раздумье дали несколько дней, и я решил расстаться с Брестом.
- Почему вы выбрали сборную?
- Я ведь подписал контракт с аргентинцами раньше, чем с БГК. Еще тогда договорился, что буду готовить их к Панамериканским играм, которые пройдут в конце июля — начале августа. Там будут разыгрываться путевки на Олимпиаду, и цель сборной Аргентины — пробиться в Токио.
- Но разве прошлым летом вы не договорились с Мешковым, что уйдете из сборной после чемпионата мира?
- Это сложная ситуация. Я знал, что глава БГК против моего дальнейшего совмещения. Но все же надеялся, что он пойдет на компромисс. Верил, что мы пообщаемся, и Мешков поймет ситуацию.
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Маноло Каденас: Мешков поставил перед выбором — или ухожу из сборной Аргентины, или прямо сейчас покидаю БГК
Бывший главный тренер БГК имени Мешкова Маноло Каденас прокомментировал для корреспондентов "Прессбола" свой уход из клуба.
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