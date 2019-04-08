Маноло Каденас: Мешков поставил перед выбором — или ухожу из сборной Аргентины, или прямо сейчас покидаю БГК

- Когда стало известно о вашем уходе?





- После полуфинала CЕХА-лиги с "Вардаром" у меня состоялся разговор с Александром Мешковым. Он поставил перед выбором: или ухожу из сборной Аргентины, или прямо сейчас покидаю БГК. На раздумье дали несколько дней, и я решил расстаться с Брестом





- Почему вы выбрали сборную?





- Я ведь подписал контракт с аргентинцами раньше, чем с БГК. Еще тогда договорился, что буду готовить их к Панамериканским играм, которые пройдут в конце июля — начале августа. Там будут разыгрываться путевки на Олимпиаду, и цель сборной Аргентины — пробиться в Токио.





- Но разве прошлым летом вы не договорились с Мешковым, что уйдете из сборной после чемпионата мира?





- Это сложная ситуация. Я знал, что глава БГК против моего дальнейшего совмещения. Но все же надеялся, что он пойдет на компромисс. Верил, что мы пообщаемся, и Мешков поймет ситуацию.



